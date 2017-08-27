Такие старые слова

ЛангАрь — опознавательный знак, маяк, кусок дерева. Ставится на якорь в заводи или на перекате реки, к якорнице привязывают бечевку с самоловками. Таким образом ловят осетров, стерлядей, налимов.

Ларь — большой ящик, сколоченный из плах, с крышкой. Хорош для хранения зерна, муки, крупы. Стоял обычно вамбаре, завозне.

ЛахУдра (о женщине пренебрежительно) — неряха, растрепа. «И где та лахудра, чего она не плывет?» — ярился Булдаков».

ЛедостАв — установление ледяного покрова на водоеме. «Ледостава жди в скорости, шуга большая пошла».

ЛежАнка — место на санях-розвальнях для отдыха ямщика в дальней дороге. «На розвальнях некоторые хозяева устраивали дополнительно наголовник с боковыми отводинами, обшитыми парусиной или брезентом — так называемую лежанку, на которой обозник мог отдохнуть и укрыться от непогоды».

ЛежАть влёжку — тяжело болеть. «Целую неделю пролежал он влежку. Настроение было мрачное, угнетенное…»

ЛежАть пластОм — сильно болеть. То же, что «лежать влежку». «Часто бывала высокая температура, лежал пластом, бредил, грезились страшные сны…»

ЛеннАя, линнАя (о птице) — линяющая. «Еще более варварский промысел — «за линными». «Раз в Карских воротах мои спутники по экспедиции поехали бить ленных гусей (гуси, линяя, почти не летают, и их бьют палками) — назвать это охотой трудно».

ЛенУть, линУть — долить, подлить немного. «Лени-ка молока маленько».