Цена потерь

Ни для кого не секрет, что железная дорога, связавшая Сургут со всей страной, имеет в наших условиях жизненно важное значение для всей экономики региона.

И поэтому особенно актуальны на повестке дня вопросы, связанные с усилением оборота железнодорожных вагонов под грузовыми операциями.

В первой половине 80-х годов прошлого столетия прокуратурой города часто проводились проверки, направленные на выявление причин простоев вагонов.

Так, в БПТО и КО производственного объединения «Сургуттрансгаз» в 1983 году по сравнению с предыдущим годом снизилось количество вагонов, поступающих в адрес базы. Однако сверхнормативные их простои возросли. Причем явление это приняло хронические формы. Как отмечал в своем выступлении 25 февраля 1983 года прокурор города, старший советник юстиции Геннадий Кузнецов: «В отдельные месяцы на загрузку одного вагона в среднем затрачивалось свыше 15 часов, при норме полтора часа. Несмотря на такое положение, руководство базы каких-либо действенных мер, направленных на снижение и ликвидацию простоев, не принимало. Более того, базой длительное время не выполнялись договорные условия с железной дорогой, связанные с нормализацией процесса выгрузки.

Так, для подогрева смерзающихся грузов — нефтепродуктов, различных масел, строительного клея — база должна была еще в третьем квартале 1981 года установить разогревающее устройство. Однако на деле до настоящего времени устройство это не работает, поэтому вагоны простаивают по несколько суток. Только за простои по этой причине железная дорога взыскала с предприятия 11,5 тысячи рублей.

На простои вагонов влияет и ряд других причин, на них директору В. Е. Чернову указано в представлении и предложено принять самые экстренные меры к их устранению…»

Не лучшим образом выглядела разгрузка вагонов и в УПТК треста «Сургутгазстрой».

Причины простоев были самые разные. В частности, неудовлетворительное содержание и состояние подъездных путей, низкий уровень вывозки грузов с тупиков, погрузо-разгрузочных работ. Со слов прокурора, длительное время не вводилась круглосуточная работа по выгрузке, отрицательно сказывалось на положении и отсутствие механизации при выгрузке крытых вагонов и полувагонов.

Совершенно не принимал никаких мер к ликвидации простоев трест «Запсибэлектросетьстрой». В результате, предусмотренный договором железнодорожный путь не был введен в действие, не была построена эстакада, не был установлен транспортер.

Прокурором города Сургута было приведено еще несколько фактов нарушения производственной дисциплины, где каждый случай, по его мнению, не должен, не может оставаться без внимания.