Признание туземцев

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Впервые эта дата была установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН, в решении которой говорится: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы — от недоступных масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека».

Почему была выбрана именно эта дата? Эта дата является первым днем заседания Рабочей группы ООН по коренному населению. Была она учреждена в 1982 году. 9 августа было выбрано еще и потому, что именно в этот день в 1977 году в Женевское отделение ООН впервые пришли 20 вождей индейцев из Северной Америки и впервые в истории этой международной организации между руководством ООН и представителями коренных народов состоялся диалог.

Согласно архивным документам, аборигены нашего таежного края заявили о себе намного раньше. В селе Самарово в июле 1922 года состоялась названная Наркомнацем (Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР) первая конференция представителей северных народностей ханты, манси, ненцы и коми. На ней были приняты важные решения по подъему хозяйства Севера, организации здравоохранения, просвещения и прочее.

Конференция внесла историческое предложение: «Через Народный комиссариат по делам национальностей ходатайствовать перед правительством РСФСР о признании за туземным населением права выделения в административную единицу, на началах установления национального аппарата в масштабе краевого туземного исполкома, подведомственного губисполкому, под непременным наблюдением и руководством Наркомнаца». Это была первая инициатива с мест о необходимости особого административного органа по управлению малочисленными народностями Севера.

Прошли десятилетия…

10 августа 1989 года в Ханты-Мансийске открылся первый (учредительный) съезд представителей коренных народов автономного округа. На съезд прибыло 162 делегата: рыбаков, охотников, звероводов, национальной интеллигенции — представителей городов и районов, национальных поселков, — чтобы вновь, уже в условиях перестройки, поднять жизненно важные для коренных народов Севера вопросы.

Съезд открыла старейший делегат, член Союза писателей СССР мансийская сказительница Анна Конькова.

После утверждения повестки дня и регламента съезда, с основным докладом о положении коренных северных народностей округа и задачах создаваемой Ассоциации «Спасение Югры» по подъему национального самосознания выступил член Верховного Совета СССР хантыйский писатель Еремей Айпин.

Альтернативный доклад сделал редактор национальных передач окружного радио Алексей Сенгепов. Также прозвучали содоклады по экономике, проблемам родного языка, образованию, культуре, экологии, здравоохранению. В обсуждениях участвовали охотники, рыбаки, заготовители, учителя, пенсионеры.

После выступления председателя исполкома Совета народных депутатов автономного округа Александра Филипенко, делегаты приняли обращение к малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока: «Мы, участники первого съезда представителей коренных народностей Ханты-Мансийского автономного округа, обращаемся к вам с призывом: объединить свои усилия для совместного решения проблем сохранения и развития наших народов; создать Всесоюзную ассоциацию малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; провести в конце 1989 года Всесоюзный съезд представителей этих народов в г. Ханты-Мансийске; способствовать скорейшей ратификации Верховным Советом СССР Конвенции 107 сессии Международной Организации труда «О коренных и ведущих племенной образ жизни народах независимых стран», которая закладывает правовую основу под экономическую самостоятельность и политическое самоуправление территорий, населенных нашими народами».

11 августа съезд продолжил работу.