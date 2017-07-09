Такие старые слова. Кто такой был на самом деле «купец», и подвержен ли он «кумахе»?

КулАга – кушанье из солода и муки в виде полужидкого теста, кисловато-сладкого вкуса; подается холодная или горячая. Едят, макая кусочками хлеба.

Кулёма – ловушка на зверя, действие которой освоено на придавливании его бревном, падающим после того, как зверь наступит на специально настороженный спусковой механизм.

Неуклюжий, неповоротливый человек. «Кулемой девку прозвали, такой тихоход нерасторопный».

Куль – большой мешок, чаще рогожный.

КумахА – Лихорадка. «… они различают следующие болезни: «лихорадочную болезнь, которая берет жаром и дрожжом» - иначе она называется здесь лихоманкой или кумахой…»

КумЫш – шуба из оленьего меха. «Одежда сургутян почти ничем не отличается от таковой же обыкновенного низшего класса городского населения. Только зимою в большие морозы, а также во время зимней езды они одевают поверх платья кумыш. Это шуба из оленьего меха, вывороченного шерстью наружу: она имеет вид мешка с небольшим отверстием для лица и широким и широким с противоположной стороны. Кумыш одевается через голову и покрывает не только все тело до ступни, но и голову и ручные кисти. Достоинство кумыша состоит в том, что он сшит наглухо, нигде не застегивается и через него не продувает. Одевается он легко и быстро».

КупЕц – местное название кряковой утки. «Селезни (кряковые утки) у сургутян известны под именем купцов».

КУрево – дымокур, с помощью которого находившиеся в лесу или у воды спасались от комаров.

КуржавЕть – индеветь. «Деревья куржавеют – видно, к морозу».