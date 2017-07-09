16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7612   EUR  67,5344  

Такие старые слова. Кто такой был на самом деле «купец», и подвержен ли он «кумахе»?

КулАга – кушанье из солода и муки в виде полужидкого теста, кисловато-сладкого вкуса; подается холодная или горячая. Едят, макая кусочками хлеба.

Кулёма – ловушка на зверя, действие которой освоено на придавливании его бревном, падающим после того, как зверь наступит на специально настороженный спусковой механизм.

Неуклюжий, неповоротливый человек. «Кулемой девку прозвали, такой тихоход нерасторопный».

Куль – большой мешок, чаще рогожный.

КумахА – Лихорадка. «… они различают следующие болезни: «лихорадочную болезнь, которая берет жаром и дрожжом» - иначе она называется здесь лихоманкой или кумахой…»

КумЫш – шуба из оленьего меха. «Одежда сургутян почти ничем не отличается от таковой же обыкновенного низшего класса городского населения. Только зимою в большие морозы, а также во время зимней езды они одевают поверх платья кумыш. Это шуба из оленьего меха, вывороченного шерстью наружу: она имеет вид мешка с небольшим отверстием для лица и широким и широким с противоположной стороны. Кумыш одевается через голову и покрывает не только все тело до ступни, но и голову и ручные кисти. Достоинство кумыша состоит в том, что он сшит наглухо, нигде не застегивается и через него не продувает. Одевается он легко и быстро».

КупЕц – местное название кряковой утки. «Селезни (кряковые утки) у сургутян известны под именем купцов».

КУрево – дымокур, с помощью которого находившиеся в лесу или у воды спасались от комаров.

КуржавЕть – индеветь. «Деревья куржавеют – видно, к морозу».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

09 июля в 11:24, просмотров: 3650, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ботанический сад - яблоко раздора

Ботанический сад - яблоко раздора
Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 13:30
319 2
​Тёпленькая пошла!

​Тёпленькая пошла!
Что делать, если вас затопили соседи
Альфия Нуреева 07 октября в 14:13
531 0
​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 07 октября в 11:36
488 0
Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки
Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях
Василий Мирский 06 октября в 15:32
808 3
На злобу дня

На злобу дня
Как назначение исполняющего обязанности главы Республики Дагестан связано с Югрой?
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 06 октября в 13:08
1007 3
​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»
Артем Мазнев 06 октября в 11:52
356 1
Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом
Константин Шперлинг 06 октября в 11:09
370 1
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 05 октября в 10:01
317 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района 05 октября в 09:45
351 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 05 октября в 09:30
354 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
346 0
Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 15:57
443 0
Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 октября в 11:15
473 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина 03 октября в 10:13
450 0
​По синусоиде истории

​По синусоиде истории
Мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 октября в 11:36
1115 25
Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА
Однако в Госдуме фильм оценили положительно
Редакция СИА-ПРЕСС 02 октября в 10:54
451 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика