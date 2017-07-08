16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7612   EUR  67,5344  

​«Кругом все хрипело, сопело, стонало…» Какова была культурная жизнь Сургутского уезда

Русские довольно быстро приучили аборигенов Приобья к употреблению хлеба, который они выпекали в виде лепешек в глиняных печах.

Ученых, путешественников и простых русских людей поражала нечистоплотность обских аборигенов. Они все были завшивленными. Этих паразитов они ловили и поедали, оправдывая себя тем, что, мол, эти насекомые родятся на человеке и питаются их кровью.

Русские купцы, скупавшие у аборигенов пушнину, быстро приучили их употреблять водку в больших количествах. Садовников писал о попойках аборигенов: «Пьяны поголовно, даже подростки-девочки; лица поцарапаны, в синяках: пьяные остячки в мокрых платьях и с пеной на губах, лезли целоваться с такими же мужчинами и, обнявшись, падали на песок. Кругом все хрипело, сопело, стонало; раздавалась ругань и пожелания оторвать голову; у воды на берегу лежала вчера пойманная и теперь разлагавшаяся под лучами солнца рыба».

Из-за пьянства, грабежа козны и обмана русских купцов большинство аборигенов жили бедно, находясь в долгу у власти и купцов.

Широкое распространение среди хантов и селькупов получило курение табака. Причем, курили не только мужчины, но и женщины, дети-подростки, подрывая свое здоровье.

И, наконец, вернемся к самому городу Сургуту, который был построен на правом берегу реки Оби у ее притока, называвшейся речкой Бардаковкой. В 1913 году телеграф соединил Сургут с городом Тобольском, через село Самаровское.

Томский ученый Чугунов С.М. в 1913 году посетил Сургут с целью изучения фауны уезда. В своих записках он отметил, что «Сургут по внешнему виду менее всего напоминает город. Здесь нет ни казначейства, ни тюрьмы, ни даже базара и лавки с печеным хлебом. Нет ни одного каменного здания, кроме старинной церкви на берегу».

Он отметил наличие инородческой больницы, мужской и женской начальных школ, мещанской управы, почтово-телеграфной конторы и казенной винной лавки.

Особо он описывает «культурный очаг» города – чайную. Она имела маленькую столовую, где была скромная общественная библиотека, маленький зрительный зал с эстрадой, на которой ставились любительские спектакли. Здесь же находился граммофон «на случай бывающих танцевальных вечеров».

Во дворе чайной находилась изба для приезжающих хантов и селькупов.

Так нище и убого выглядели «культурные учреждения старинного города Сургут». Это не тревожило ни Тобольского губернатора, ни сургутского пристава, ни мещанской управы.

Грамотность населения города не превышала 15 процентов, а ханты и селькупы были поголовно неграмотными.

В городе весной, летом и осенью была непролазная грязь. Тротуаров не было и в помине.

В городе стояла глухая тишина. Не было электрического освещения.

Чугунов, проживший в Сургуте несколько недель, только один раз услышал песню группы молодежи, выводившей стихи Языкова «Нелюдимо наше море».

В 1913 году в Сургуте насчитывалось 230 домов и деревянных изб, а в уезде 248 населенных мест.

Всех ученых и путешественников поражали огромные размеры Сургутского уезда. Его площадь равнялась 225 тысячам квадратных километров.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

08 июля в 10:29, просмотров: 3489, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
08 июля в 10:57
Прямо будущее нашего села
Аванес Швондер
не нравится
08 июля в 12:09
Точно! "пьянство, грОбёж казны и обман купцов"..ничего в этом городке не поменялось!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ботанический сад - яблоко раздора

Ботанический сад - яблоко раздора
Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 13:30
316 2
​Тёпленькая пошла!

​Тёпленькая пошла!
Что делать, если вас затопили соседи
Альфия Нуреева 07 октября в 14:13
531 0
​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 07 октября в 11:36
487 0
Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки
Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях
Василий Мирский 06 октября в 15:32
807 3
На злобу дня

На злобу дня
Как назначение исполняющего обязанности главы Республики Дагестан связано с Югрой?
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 06 октября в 13:08
1007 3
​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»
Артем Мазнев 06 октября в 11:52
356 1
Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом
Константин Шперлинг 06 октября в 11:09
370 1
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 05 октября в 10:01
317 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района 05 октября в 09:45
351 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 05 октября в 09:30
354 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
346 0
Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 15:57
443 0
Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 октября в 11:15
473 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина 03 октября в 10:13
450 0
​По синусоиде истории

​По синусоиде истории
Мы выращиваем русофобов своим отношением к мигрантам как к людям второго сорта, к которым относимся, мягко говоря, недружелюбно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 октября в 11:36
1115 25
Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru приняла неоднозначную позицию по фильму «Матильда» // ИНФОГРАФИКА
Однако в Госдуме фильм оценили положительно
Редакция СИА-ПРЕСС 02 октября в 10:54
451 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика