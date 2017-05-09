Такие старые слова

«Базлать», «Пиндер», «Ташка» — вряд ли современный читатель знает значение этих слов. А ведь совсем в недалеком прошлом наши предки именно так общались между собой и понимали друг друга.

Мы продолжаем подборку забытых или забываемых русских слов, которые были в лексиконе наших прародителей. Их образный и выразительный язык, крылатые фразы еще бытуют в поселках и деревнях нашего района. Но для городского жителя они не всегда понятны.

Составление словаря – совместная работа старожилов Ивана Захарова, Валентина Замятина и Валерия Белобородова. Сюда же включены старые слова, записанные в свое время исследователями севера Сибири А.А. Дуниным-Горкавичем, П. Шенбергом, другими авторами.

КортОмщик – арендатор.

КочАга – большой глиняный сосуд для хранения продуктов.

КосарИть – распекать, бранить. «Подумать надо, Марья, - озабоченно сказала Шушенка. Она допила чай и поднялась. – Засиделась я. Пора домой, а то Митрич начнет косарить».

КосмакОм, космачОм – с непокрытой взлохмаченной головой, неприбранными волосами. «В будни на голову девица надевает платок «косячком», т.е. выставивши сзади, над затылком, угол платка сверх узла, или же ходит «космачом», т.е. не подвязавшись платком».

КостерИть – то же, что косарить. «В воздухе… шибануло знакомым, иногда совершенно незамеченным, иногда же (дома особенно, когда жена за то, что провонял, костерит) острым запахом рыбы».

КостоЕд – болезнь кости, для которой характерно нагноение и ноющая боль. «Костоед – это когда кости ломит, такая болезнь, не дай бог; ее бабушки лечили».

КотЕц – устройство для ловли рыбы. «… представляет собой открытую ловушку, основанную на принципе лабиринта и отсутствия у рыбы обратного хода».

Котёл – зимняя детская игра. «Вечером около нашего дома ребята играли в «котёл». Игра увлекательная. Каждый игрок вооружается обыкновенной палкой или клюшкой. Еще нужен кожаный небольшой мяч или просто конский мерзляк». Играющие по кругу делают для себя лунки, а водящий в середине круга – котёл. Водящий охраняет свой котел, отбивает биту, улучив удобный момент, стремится поставить клюшку в пустую лунку зазевавшегося игрока. Тот, чья лунка окажется занятой, становится водящим. Если мяч попал в котёл, водящий становится игроком».

КотОмка – мешок с лямками, одевается на плечи. Теперь это рюкзак.