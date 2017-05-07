16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5382   EUR  64,2398  

Такие старые слова

Кого сургутяне называли кокой?

Базлать», «Пиндер», «Ташка» — вряд ли современный читатель знает значение этих слов. А ведь совсем в недалеком прошлом наши предки именно так общались между собой и понимали друг друга.

Мы продолжаем подборку забытых или забываемых русских слов, которые были в лексиконе наших прародителей. Их образный и выразительный язык, крылатые фразы еще бытуют в поселках и деревнях нашего района. Но для городского жителя они не всегда понятны.

Составление словаря – совместная работа старожилов Ивана Захарова, Валентина Замятина и Валерия Белобородова. Сюда же включены старые слова, записанные в свое время исследователями севера Сибири А.А. Дуниным-Горкавичем, П. Шенбергом, другими авторами.

КОка – крестная мать, крестный отец. «Сегодня кока к нам приехал».

КОкнуться – стукнуться. Из описания детской игры «Баранки»: «Мотают головой, желая придать себе вид бодающегося барана, затем легонько стукают своей головой о голову ребенка, приговаривая: «Баранки-баранки кок! Баранки-баранки кок!». В разговоре с маленькими детьми вообще подлаживаются к их несовершенному говору и, между прочим, вместо «стукнуть», «стукнуться» маленьким детям и о маленьких детях говорят «кокнуть», «кокнуться», откуда происходит и «кок» вместо «стук-стук». Яйцо в разговоре с ребенком называют «коко», вероятно, вследствие того, что прежде чем съесть яйцо, нужно его «кокнуть».

КокОра – вывороченное с корнем дерево. Коряга.

КолЕть – мерзнуть.

КолОда – бревно с выдолбленной серединой, служащее поилкой для скота. «В колоде была холодная вода».

КолОдка – способ засолки непоротой, неразделанной рыбы. Получалась она вкусной и жирной. Солили муксунов, язей, мохтиков и сорог.

КОлот – большой деревянный молоток для сбивания шишек с кедров.

КолотУн – дрожь, холод.

КолОть – волновать, интересовать, интриговать. «Тебя-то с которого боку колет?» - огрызнулась бабка.

КолташИха – большой чугунный котел округлой формы для варки пищи на многих едоков – например, на бригаду рыбаков – и для других целей.

КолУн – тяжелый топор с удлиненной ручкой для колки дров. В переносном смысле: тупой, недалекий человек, тугодум. «Ты, говорят, колун, ничего не понимаешь».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:12, просмотров: 276, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Голосуем за нашего!

​Голосуем за нашего!
Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 06 мая в 11:38
417 3
Статья дня. Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации

Статья дня. Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации
Наверное, это было бы слишком просто. Лучше снести все пятиэтажки и превратить московские районы в гетто.
Илья Варламов, блогер, урбанист 05 мая в 15:31
664 1
​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА

​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru предпочитают пластик бумажным деньгам
Андрей Луговой 05 мая в 12:41
236 0
​Когда каждый день — это день рождения

​Когда каждый день — это день рождения
История о том, как маленькая девочка Лиля превратилась в любимую сургутянами акушерку Лилию Фаритовну Лысенко
Надежда Макаренко 05 мая в 10:50
557 0
​Враг государство?

​Враг государство?
Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 04 мая в 16:28
1374 66
​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА

​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА
Пешеходный мост в районе СурГУ надо сделать автомобильным, уверены читатели siapress.ru
Андрей Луговой 04 мая в 09:42
460 4
​Светлый путь. Начало

​Светлый путь. Начало
Живу я в колхозе. Большой колхоз у нас, передовое хозяйство. План по сбору торфа выполняем, за что нас считают зажиточными, жители добрые и работящие, почти на всех столбах фонари горят…
Альберт Леонов, читатель siapress.ru 03 мая в 11:51
917 8
​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА

​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru уверена в нецелесообразности фестиваля кинематографических дебютов в Югре
Андрей Луговой 03 мая в 11:31
468 0
​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ

​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ
Ключевая ставка падает — что дальше? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 мая в 11:08
553 0
Олег Владимиров

​Куда шагает Первомай
А народ, тем не менее, идет. Возможно, из-под палки, в плохую погоду, которая трансформируется в хорошее настроение, поскольку когда в одном месте собирается много людей с разноцветными флагами и шариками, это уже позитив.
Олег Владимиров 02 мая в 09:38
839 4
​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»

​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»
Поздравление с 1 мая
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 09:51
724 0
​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»

​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»
Поздравление с 1 мая
Надежда Красноярова, председатель Думы Сургута 01 мая в 09:40
524 0
​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»

​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»
Поздравление с 1 мая
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» 01 мая в 09:30
485 0
​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»

​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»
Поздравление с 1 мая
Игорь Васильев, генеральный директор ООО «Югорская промышленная корпорация» 01 мая в 09:22
765 0
«Первое мая – это праздник весны и единства...»

«Первое мая – это праздник весны и единства...»
Поздравление с 1 мая
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 09:10
440 0
«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»

«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»
Поздравление с 1 мая
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 01 мая в 09:00
496 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика