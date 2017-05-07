Такие старые слова

Базлать», «Пиндер», «Ташка» — вряд ли современный читатель знает значение этих слов. А ведь совсем в недалеком прошлом наши предки именно так общались между собой и понимали друг друга.

Мы продолжаем подборку забытых или забываемых русских слов, которые были в лексиконе наших прародителей. Их образный и выразительный язык, крылатые фразы еще бытуют в поселках и деревнях нашего района. Но для городского жителя они не всегда понятны.

Составление словаря – совместная работа старожилов Ивана Захарова, Валентина Замятина и Валерия Белобородова. Сюда же включены старые слова, записанные в свое время исследователями севера Сибири А.А. Дуниным-Горкавичем, П. Шенбергом, другими авторами.

КОка – крестная мать, крестный отец. «Сегодня кока к нам приехал».



КОкнуться – стукнуться. Из описания детской игры «Баранки»: «Мотают головой, желая придать себе вид бодающегося барана, затем легонько стукают своей головой о голову ребенка, приговаривая: «Баранки-баранки кок! Баранки-баранки кок!». В разговоре с маленькими детьми вообще подлаживаются к их несовершенному говору и, между прочим, вместо «стукнуть», «стукнуться» маленьким детям и о маленьких детях говорят «кокнуть», «кокнуться», откуда происходит и «кок» вместо «стук-стук». Яйцо в разговоре с ребенком называют «коко», вероятно, вследствие того, что прежде чем съесть яйцо, нужно его «кокнуть».

КокОра – вывороченное с корнем дерево. Коряга.

КолЕть – мерзнуть.

КолОда – бревно с выдолбленной серединой, служащее поилкой для скота. «В колоде была холодная вода».

КолОдка – способ засолки непоротой, неразделанной рыбы. Получалась она вкусной и жирной. Солили муксунов, язей, мохтиков и сорог.

КОлот – большой деревянный молоток для сбивания шишек с кедров.

КолотУн – дрожь, холод.

КолОть – волновать, интересовать, интриговать. «Тебя-то с которого боку колет?» - огрызнулась бабка.

КолташИха – большой чугунный котел округлой формы для варки пищи на многих едоков – например, на бригаду рыбаков – и для других целей.

КолУн – тяжелый топор с удлиненной ручкой для колки дров. В переносном смысле: тупой, недалекий человек, тугодум. «Ты, говорят, колун, ничего не понимаешь».