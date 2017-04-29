Такие старые слова

«Базлать», «Пиндер», «Ташка» — вряд ли современный читатель знает значение этих слов. А ведь совсем в недалеком прошлом наши предки именно так общались между собой и понимали друг друга.

Мы продолжаем подборку забытых или забываемых русских слов, которые были в лексиконе наших прародителей. Их образный и выразительный язык, крылатые фразы еще бытуют в поселках и деревнях нашего района. Но для городского жителя они не всегда понятны.

Составление словаря – совместная работа старожилов Ивана Захарова, Валентина Замятина и Валерия Белобородова. Сюда же включены старые слова, записанные в свое время исследователями севера Сибири А.А. Дуниным-Горкавичем, П. Шенбергом, другими авторами.

КобылЯк — взрослеющий парень, который все еще живет детскими интересами и занятиями и уклоняется от взрослого труда. «Кешка вон какой кобыляк: не работает нигде, дома ничего не помогает, а каку чертовщину дурит». В подобном же смысле слово «кобыла» употребляется по отношению к девушке.

КовАлок — круглая деревянная чурка значительной толщины. «Вот этот ковалок расколю, и отдохнем».

КогО там — куда там.«Хотел было реку переваливать, кого там: такой вал ходит…»

К одному концУ — выражение потребности в определенности, ясности, прекращении томительного ожидания, окончательном выборе, решении. «Скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти».

КОжа да кОсти — о сильно истощенном человеке.

КожАнки, верхОнки — кожаные или брезентовые рукавицы. Мохнатки, или мохнашки — это тоже рукавицы, сшитые из собачьих шкур, мехом наружу. Хороши для ямщика, рыбака и охотника.

КожИлиться — работать с большой натугой, сильно напрягаться. Или, как теперь говорят, «вкалывать», «упираться», «пахать». «Весь правый клирос битком набит самыми горластыми мужиками и мальчишками. То есть с такой свирепостью орали, так кожилились, что у басовитого дяди Митродора в глотке даже щелкнуло».

КОзлы — устройство из крест-накрест соединенных деревянных чурок, но которое укладываются бревна для распиливания их на дрова.

КозонОк — сустав пальца. «Он поставил на пол фанерный баул, постучал по крышке козонком».

КОзыри те же — дуракИ свЕжи — присловье, употребляемое во время карточной игры в дурака, выражение надежды на то, что теперь повезет проигравшим.