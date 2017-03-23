​День театра на siapress.ru: Виктор Проскуряков, худрук театра «Гротеск» // ONLINE

В преддверии Международного дня театра 23 марта в 14 часов в гости к siapress.ru заглянет режиссер и худрук сургутского народного театра пластики и пантомимы «Гротеск» Виктор Проскуряков. Поговорим о делах театральных, о будущей поездке «Гротеска» на фестиваль в Монако, о студенческой весне, нашумевших культурных темах и многом другом.

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