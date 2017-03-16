Грузия за последние несколько лет прошла трудный путь перемен. Каких — к лучшему или худшему? Об этом в студии siapress.ru поговорят сургутский предприниматель Владимир Самборский, побывавший в этой стране в 2012 году, и главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов, который только что вернулся из поездки по Грузии.
Грузия: уроки перемен для России и Сургута. Особое мнение: Владимир Самборский и Дмитрий Щеглов // ONLINE
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14 марта в 10:16, просмотров: 647, комментариев: 2