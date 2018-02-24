​Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.

1. Ананасная грань, ананасный руст — покрытие церковной главы квадратными чешуйками с бугорком в центре каждого квадрата.

2. Базили́ка (греч. Basilike – царский дом; в Афинах – портик, где заседал архонт-базилевс) — вытянутое, прямоугольное в плане здание, разделенное внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько (преимущественно нечетное количество) частей (нефов), имеющих самостоятельные перекрытия. Средний неф всегда выше боковых, так что верхняя часть его стен, прорезанная окнами, выступает над крышами боковых нефов. Первые христианские базилики имели деревянное открытое строительное перекрытие, которое позднее сменилось каменным сводчатым.

3. Антиискусство — термин, обозначающий новые революционные формы искусства, впервые использованный примерно в 1914 году Mаpceлем Дюшаном. Примером антиискуства может служить сделанная им непристойная надпись и усы, добавленные к репродукции картины «Мона Лиза» Леонардо до Винчи. Термин включает также большинство анархических экспериментов дадаистов. Впоследствии термин использовали концептуалисты 1960-х годов для обозначений творчества художников, отказавшихся от традиционной практики искусства или от создания произведений, предназначенных на продажу. Выставка Джона Балдессари, на которой экспонировался пепел сожженных полотен, воспринималась как типичное проявление антиискусства.

4. Граттаж (от франц. grattage, от gratter - скрести, царапать) — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью по воску.

5. ГЭГ (англ. gag) — комический трюк в кино или на эстраде, шутка без слов, выраженная визуальными средствами.

6. Рекап — объяснение сериала или фильма. Обычно оформляется, как воспоминания персонажа о произошедшем ранее или как обзор сюжета от третьего лица.

7. Ада́жио (итал.Adagio, «ада́джо» — медленно, спокойно) — медленный музыкальный темп, вторая степень главных музыкальных движений, более быстрый, чем ларго (самый медленный темп), но медленнее анданте.

8. Баркаро́ла (от итал. barca — лодка) — народная песня венецианских гондольеров; в ряде источников упоминается как гондольера. Баркарола характеризуется умеренным темпом и размером 6/8, напоминая плавное покачивание на волнах. Расцвет этой музыкальной формы пришёлся на эпоху романтизма.

9. Аллю́зия (лат.allusio «намёк, шутка») — стилистическая фигура, содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи. Материалом при формулировке аналогии или намёка, образующего аллюзию, часто служит общеизвестное историческое высказывание или какая-либо крылатая фраза.

10. Амфибра́хий (греч.ἀμφίβραχυς — с обеих сторон краткий) — стихотворный размер (метр), образуемый трёхсложными стопами с сильным местом (ударением) на втором слоге.

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