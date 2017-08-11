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«Новая команда сургутской администрации сделала осечку, когда прислала ОМОН на хлебозавод» // ВИДЕО

«О чем говорят» с Д. Щегловым и Т. Самборским

За последние недели поступает очень много новостей из администрации Сургута: невероятную активность на время отпуска Вадима Шувалова проявляет его заместитель Алексей Жердев, который фактически инициировал проверки с ОМОНом на хлебозаводе и уголовное дело против бывшего главного архитектора Алексея Фокеева. Параллельно появляются слухи о том, что все это — подготовка к операции «Преемник» в городской администрации. Эти темы в проекте «О чем говорят» обсудят главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Эфир начнется в пятницу, 11 августа, в 15.00. Свои вопросы в студию вы можете присылать в комментарии к этой новости.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 1088, комментариев: 2


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Комментарии:
ekat
не нравится
09 августа в 23:21
Управленческая верхушка КРУ была при Д.Попове и продолжает служить новой команде. Благодаря ей и руководителю имуществ блока на очередном заседании суда стало неожиданностью и для стороны экс-мэра и для судьи названная астрономическая сумма ущерба от сделки и изменчивость в позиции Адм города с уходом А.Г.Лазарева.
Фото с юбилея гл бухг ХБЗ: за одним столом с коллективом ХБЗ юбилей празднует отдел КРУ в полном составе. Вчера отдыхали в одной шумной компании две организации, КРУ и ХБЗ, а сегодня одни сделали ревизию других. Или ревизию делали всегда, но не принимали управленческих решений по разным причинам? Или хочется остаться на должностях при новой команде любыми возможными способами?
Мог ли Глава города, который назначал и руководителей и замов, доверяя им, контролировать до мелочей деятельность каждого БУ или МУП, структ подразд или АУ? И есть ли уверенность у новой команды, что сия участь обойдет их стороной?
Blind
не нравится
Сегодня в 10:01
вы очень много критикуете Сургут, а есть в нем вообще хоть что-нибудь хорошее?

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