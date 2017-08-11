«Новая команда сургутской администрации сделала осечку, когда прислала ОМОН на хлебозавод» // ВИДЕО

За последние недели поступает очень много новостей из администрации Сургута: невероятную активность на время отпуска Вадима Шувалова проявляет его заместитель Алексей Жердев, который фактически инициировал проверки с ОМОНом на хлебозаводе и уголовное дело против бывшего главного архитектора Алексея Фокеева. Параллельно появляются слухи о том, что все это — подготовка к операции «Преемник» в городской администрации. Эти темы в проекте «О чем говорят» обсудят главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Эфир начнется в пятницу, 11 августа, в 15.00. Свои вопросы в студию вы можете присылать в комментарии к этой новости.