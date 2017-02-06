Очередной выпуск итогового проекта siapress.ru «О чем говорят?» пройдет на сайте в прямом эфире: издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский и ее главный редактор Дмитрий Щеглов обсудят самые яркие события в жизни города и страны в январе.
«Новая сургутская власть хочет позитивных перемен в городе, но имеющийся кадровый ресурс интеллектуально эту задачу не потянет» // ВИДЕО
Проект «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 16:36, просмотров: 1355, комментариев: 13