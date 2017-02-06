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«Новая сургутская власть хочет позитивных перемен в городе, но имеющийся кадровый ресурс интеллектуально эту задачу не потянет» // ВИДЕО

Проект «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским

Очередной выпуск итогового проекта siapress.ru «О чем говорят?» пройдет на сайте в прямом эфире: издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский и ее главный редактор Дмитрий Щеглов обсудят самые яркие события в жизни города и страны в январе.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 1355, комментариев: 13


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Комментарии:
Surgutman
не нравится
03 декабря 2016 в 20:56
Тема номер РАЗ! До каких пор депутаты избранные от конкретного территориального избирательного округа будут больше " интересоваться" вопросами гордского значения в оообщем , а не в масштабах своего округа? Надо как участковые полицейские работать а не политиков из себя лепить ! К земле поближе , к дворам , помойкам, и сараям!
Аванес
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03 февраля в 12:23
В администрациях города и района продолжаются кадровые зачистки, зачастую бессмысленные и беспощадные. При этом многие чиновники переходят на работу в соседнюю администрацию. На ваш взгляд, какой из муниципалитетов быстрее деградирует, либо наоборот выиграет?
Tatyana Malinina Аванес
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03 февраля в 19:24
Этот вопрос Ванге надо задать.
vladimir Аванес
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03 февраля в 20:36
Какой смысл брать Шевченко Ирину управлять землей в районе, если она в городе себя плохо проявила. За год ее руководства горкомземом города ситуация с оформлением землепользованием ухудшилась. Идет разваливать район. Интересно почему замом у Прилипко не осталась, ей это больше нравится
Аванес vladimir
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03 февраля в 21:28
Вот я и предлагаю как тему для обсуждения...
Boden123 Аванес
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04 февраля в 14:04
Великие спецы ликвидированных департаментов города Шевченко и Королева внедрились налаживать работу района. Если они в городе не смогли, на что надеются в районе? Стиль и методыиработы человека не изменятся, тем более в таком возрасте .
скоч Boden123
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05 февраля в 12:07
Странно, что Королеву район взял на должность зама. Неспроста в городе ликвидировали возглавляемый ею департамент, а для нее места не нашлось. Практически всех работников оставили, значит проблемы были только с ней.
v.max555 скоч
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05 февраля в 12:48
Королеву убрали с подачи Шерстневой из-за должности зама главы, умело использовали стиль Попова, если кто-то неугоден, нужно убрать с помощью процедуры ликвидации. Королева пришла из бизнеса, современно мыслит, быстро адаптируется, не боится новшеств. Город потерял хорошего спеца , но обеспечил продвижение по карьере Шерстневой. Потянет ли?
Шмондер Boden123
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05 февраля в 13:08
Для начала Королева измененилась только внешне. В городе она была с взьерошенными волосами в колхозных платьицах, а в районе выглядет солидно и шикарно, значит стимул нашла.
Интересно как изменится Шевченко? Для нее это трудная задача. Надеемся на чудо.
Швондер Шмондер
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05 февраля в 15:04
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер
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05 февраля в 15:07
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
xak
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05 февраля в 15:55
Королева и Шевченко антагонисты. Одна гибкий управленец и новатор, вторая закоренелый бюрократ, избегающий любой ответственности. Интересно понаблюдать, либо приспособятся, чтобы должности не потерять либо затеят возню , где одна начальник, а вторая все только по регламентам.
shpargalo@gk.ru
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05 февраля в 16:02
Тарас, Дмитрий подымайте вопрос о незаконных ларьках в городе, во дворах, придомовой территории, магазинах продуктовых в наших домах. скоро весна опять овощные под окнами будет ли когда порядок. жильцы не разрешают а кав....на нас .....больше говорит надо писать. администрации надо работать...а то и звоз и ныне там... а так вы молодцы СПАСИБО...
Аванес скоч
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05 февраля в 16:51
а в районе с новым главой всё странно...как в психушке!
Швондер
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05 февраля в 20:51
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Аванес
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Сегодня в 18:48
Администрация района как тема была обойдена, контракт заключён?)

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