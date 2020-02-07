Как арендовать квартиру, не выходя из дома?

Можно ли в Сургуте снять квартиру за несколько часов? Посмотреть несколько вариантов, выбрать подходящий и заселиться в новую квартиру - с компанией «Этажи» можно арендовать квартиру за день.

Как правило, поиск нужного варианта и его оформление происходят в течение 3-5 дней – все зависит от того, какие требования предъявляет арендатор к съемному жилью. А если нужно арендовать и переехать очень быстро? Для экономии времени «Этажи» запустили онлайн-сервисы, с помощью которых заселиться в съемную квартиру можно уже в день обращения в компанию.

Быстро и комфортно снять квартиру в Сургуте позволяют следующие услуги. Во-первых, осмотр квартиры удаленно: теперь не нужно ехать, чтобы посмотреть понравившийся вариант, это сделает эксперт по недвижимости, он посетит выбранную квартиру, снимет о ней видео и отправит его. Кроме того, сделку можно оформить также дистанционно - если вариант понравится, то можно подписать договор в электронном виде. И, наконец, оплатить услуги компании можно онлайн: нет необходимости искать банкомат и возиться с наличными средствами, нужно просто зайти на сайт «Этажей», ввести номер объекта и перевести деньги с помощью банковской карты.

«В компании “Этажи” услуги, связанные с арендой недвижимости, уже давно развиваются в онлайн-режиме. В перспективе сайт компании станет удобной онлайн-платформой для оформления отношений между собственником и арендатором. Удаленно можно будет подписывать, продлять и расторгать договоры, производить ежемесячную оплату - сервис напомнит о сроках. Уже сейчас люди стали гораздо лояльнее относиться к онлайн-сервисам, диджитализация поглотила не только молодое поколение, но и более взрослых людей. Потому что понимают удобство и за этим будущее», — рассказала Анастасия Чебан, руководитель отдела аренды компании «Этажи» в Сургуте.

Онлайн-сервисы помогают значительно сократить время проведения сделки. Особенно они актуальны для тех, кто планирует переезд в Тюмень. Человек, буквально сидя дома на диване, может арендовать квартиру. Даже если он находится в другом городе.