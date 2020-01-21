​Минимум или максимум: на какой срок брать ипотеку?

Сегодня ипотека становится все более популярной, потому что позволяет стать владельцем собственного жилья «здесь и сейчас». Конечно, это серьезный шаг, поэтому потенциальному заемщику необходимо продумать каждый этап: определиться, какой будет квартира, сколько денег на нее будет потрачено и один из важных вопросов — на какой срок оформлять ипотеку.

Эксперты считают, что самым оптимальным является период в 7-8 лет. Платеж будет всего в два раза выше, чем сумма, которую вносил бы заемщик, оформляя ипотеку на более длительный срок, а переплата окажется существенно ниже. В результате можно успеть безболезненно расплатиться с банком и при этом не отказывать себе в последнем куске хлеба.

Впрочем, так как сейчас банки не штрафуют заемщиков за досрочную выплату кредита, то можно взять ипотеку на максимально допустимый срок и погашать долг досрочно. Это хороший вариант, который подстрахует на случай финансовых сложностей, однако он подойдет тем, кто умеет откладывать деньги.

Поэтому, чтобы определить, какой срок будет самым оптимальным, лучше заранее посчитать расходы и сравнить их с доходами: определить стоимость жилья, собрать сумму для первоначального взноса и сопоставить, сколько денег придется брать у банка. Bыcчитaйтe 40% oт cвoeй зapплaты — тaкoй eжeмecячный плaтeж позволит вaм нe слишкoм затягивать полную выплату и пpи этoм ocтaвит мecтo для мaнeвpa. Ha ocтaвшиecя дeньги вы cмoжeтe бoлee-мeнee кoмфopтнo жить.

Даже с учетом всех расчетов, лучше заранее накопить сумму, равную 1-2 платежам. Она станет «подушкой безопасности» в экстренных ситуациях, поможет не испортить свою кредитную историю.

Нельзя также забывать о том, что если при обычном сроке кредитования заемщик сам определяет срок ипотеки, то в случае оформления кредита по специальным программам срок его погашения регулируется государством. Так, для оформления ипотечной программы для молодых семей нужно, прежде всего, соответствовать определенным требованиям: возраст не более 35 лет, соответствующий уровень доходов, необходимость улучшении жилищных условий и т.д. Молодая семья — участник программы может получить сертификат на определенную сумму, которая будет выдана в счет кредита или оформлена как первоначальный взнос. Срок ипотеки определяет банковская организация.

Кроме того, ипотеку могут выдать и пенсионерам, но при этом их доходы должны позволять делать ежемесячные выплаты и при этом обеспечивать себе нормальную жизнь. Для пожилых людей нет каких-то особых условий по ипотеке, но, как правило, банки предъявляют к таким заемщикам дополнительные требования.

Например, некоторые банки готовы предоставить ипотечный кредит пенсионеру даже на 30 лет, но при этом к моменту его погашения возраст заемщика не должен превышать 75 лет. Также есть еще одна особенность выдачи ипотеки людям в возрасте — их платеж будет поделен на три части, первая и самая большая из которых должна быть выплачена до пенсии. Специалисты компании «Этажи» помогут разобраться в требованиях, которые предъявляют банки при оформлении ипотеки по специальным программам и подобрать оптимальный вариант.

На самом деле, в законодательстве нет никаких ограничений по сроку ипотеки — он просто должен быть прописан в договоре помимо прочих обязательных условий. Естественно, кредит, взятый на длительный срок, гораздо выгоднее банку краткосрочного, ведь чем он длиннее, тем больше процентов выплатит заемщик.

Оптимальный вариант — оформить среднесрочную ипотеку и расплатиться досрочно, если умение экономить и доходы позволяют это сделать. Самостоятельно подобрать свой идеальный вариант ипотеки достаточно сложно, лучше обратиться к специалистам. Например, в компании «Этажи» можно отправить заявку во все банки по одной анкете и единому пакету документов , нет необходимости бегать в различные организации — все специалисты принимают в одном офисе, к тому же для клиентов «Этажей» процентная ставка будет гарантированно ниже.

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Заранее посчитайте расходы и сравните их с доходами: определите стоимость жилья, соберите сумму для первоначального взноса и сопоставьте, сколько денег придется брать у банка.

Bыcчитaйтe 40% oт cвoeй зapплaты – тaкoй eжeмecячный плaтeж позволит вaм нe слишкoм затягивать полную выплату и пpи этoм ocтaвит мecтo для мaнeвpa. Ha ocтaвшиecя дeньги вы cмoжeтe бoлee-мeнee кoмфopтнo жить.

Создайте «подушку безопасности» — накопите сумму, равную 1-2 платежам.

Оптимальный вариант — оформить среднесрочную ипотеку и расплатиться досрочно. Самостоятельно подобрать свой идеальный вариант ипотеки достаточно сложно, лучше обратиться к специалистам. Например, в компании «Этажи» можно отправить заявку во все банки по одной анкете и единому пакету документов, к тому же для клиентов «Этажей» процентная ставка будет ниже, чем напрямую в банке.

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