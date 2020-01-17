​Почему сургутяне покупают загородную недвижимость зимой?

Зима – лучшее время для покупки дома. Удивлены? Но это действительно так. Во-первых, только так можно оценить, насколько хорошо отапливается дом, и как чистят от снега дороги к нему. А если запланируете что-то переделать, то строительные материалы в «не сезон» купите значительно дешевле.

Для кого-то загородный дом – мечта всей жизни, а кто-то решается на переезд из рациональных побуждений, взвесив все плюсы и минусы проживания в городе и за его пределами. Сегодня на рынке недвижимости Сургута дом можно купить по цене квартиры.Но при этом на участке может быть баня, гараж или навес для машины, место для отдыха, сад или огород.

Чтобы окончательно убедиться в правильности «зимней» покупки дома, стоит прислушаться к советам экспертов по загородной недвижимости.

«Наиболее значительные расходы на содержание дома приходятся на обогрев здания в холодное время года. Только зимой вы сможете оценить, насколько дом теплый, проверить состояние инженерных коммуникаций, канализационных и водопроводных сетей. Это поможет вам в дальнейшем избежать дополнительных затрат на отопление, – комментирует Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Во время осмотра дома обращайте внимание на то, как установлены входные двери и окна, есть ли дефекты в утеплении подкровельного пространства, в соединениях перекрытия первого этажа и наружных стен и т.д. Нюансов много, и будет лучше, если в выборе дома вам поможет профессионал.

Большое значение имеет ориентация дома по сторонам света. От этого зависят расходы на освещение и отопление помещений. Например, для уменьшения теплопотерь желательно, чтобы северная стена дома была глухой или с минимальным количеством окон, так как она практически не освещается и не нагревается естественным путем. Южная сторона – лучшее место для террасы, веранды, зимнего сада, игровой комнаты, гостиной. С восточной стороны хорошо растут газоны и низкорослые кустарники, не препятствующие утреннему солнцу. Западная сторона лучше всего подходит для посадки деревьев, защищающих дом от ветров, осадков и перегрева.

В базе «Этажей» на сегодняшний день более 2300 домов, дач и земельных участков. Выбор огромный! Помощь эксперта пригодится не только для оценки самого объекта недвижимости, но и для грамотного оформления документов по сделке. Чтобы в будущем не было проблем с межеванием или правом собственности, земельных споров с соседями и других проблемных ситуаций.