​Почему стоит сменить работу в новом году

Совсем скоро будут пестрить посты в социальных сетях, где жители нашего города рассказывают о достигнутом в этом году и загадывают желания на следующий. Одни планируют путешествия, другие семью и свадьбу, а кто-то захочет кардинально поменять собственную жизнь во всех сферах. Во многих постах мы увидим: «хочу улучшить благосостояние», «хочу сменить сферу деятельности», «хочу найти работу своей мечты».

Январь-лучший месяц для смены работы. Все бюджеты на будущий год сформированы, отчеты сданы, и вы вместе с новой компанией начинаете новую жизнь, в которую вам нужно просто влиться и стать частью отлаженного механизма.

Стабильность на рынке труда, масштаб компании и хорошие отзывы от сотрудников — вот что может стать причиной выбора организации. Компания «Этажи» имеет более 100 офисов в России и за рубежом и штат из 10 000 сотрудников — это ли не показатель надежности? На просторах интернета вы сможете найти отзывы довольных сотрудников, которые в какой-то момент круто изменили свою жизнь, выбрав сферу недвижимости, и не пожалели.

Начать работать специалистом по недвижимости просто. Грамотное обучение, система наставничества и программа адаптации помогут освоиться в новой профессии и провести первую сделку. Каждый новый сотрудник «Этажей» попадает в добрые руки менеджеров отдела персонала и своих наставников, которые помогут в любой ситуации.

Если и менять работу, то так, чтобы не возникало никаких неудобств. Например, компания нравится, но местоположение неудобное, или же сама вакансия подходящая, но зарплата могла бы быть и повыше. А вы бы хотели иметь такую работу, зарплату в которой вы бы могли определять сами? В компании «Этажи» заработная плата сотрудников зависит от мотивации и личной эффективности.

«Этажи» находятся в самом сердце Сургута, куда легко и удобно попасть из любого района города. Работа сотрудников имеет разъездной характер и такое расположение офиса удобно и специалистам компании, и их клиентам.

Не бойтесь менять свою жизнь, смело загадывайте под Новый год перемены, у вас все получится. А компания «Этажи» радостно откроет свои двери новым сотрудникам, которые привнесут свежий взгляд на работу и свои идеи.