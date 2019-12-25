​Как получить в подарок квартиру у моря на Новый год?

Зима набирает обороты: морозные метели, холодные ветра, а дороги изо дня в день покрываются снежным одеялом. Но не стоит забывать о грядущих праздниках, ведь вместе с ними наступает время чудес! Думаете, что получить квартиру в подарок — это несбыточная мечта? А вот и нет! Уже шестой год подряд компания «Этажи» дарит самым удачливым новые квадратные метры.

Осталось совсем немного времени до розыгрыша, уже в конце января 2020 года будет определен победитель. Успейте и вы стать участником розыгрыша, оформите сделку купли-продажи или аренды с компанией «Этажи» в период до 26 января 2020 года. Испытайте удачу, возможно, в этом году именно вы станете счастливым обладателем квартиры или одного из 50 ценных призов. Благодаря розыгрышу вы сможете оставить дверь в лето открытой круглый год — победитель выиграет квартиру у моря на юге России.

В прошлом году квартиру в Новороссийске выиграла Анна Пиллер из Благовещенска. Купив с «Этажами» двухкомнатную квартиру для себя, она совершенно неожиданно стала владелицей новых квадратных метров у моря. Сначала она не могла поверить в свою удачу, однако позже задумалась о переезде на юг.