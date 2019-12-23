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​Переезд в другой город: практические советы

Место жительство может многое рассказать о человеке: кому-то по душе спокойная размеренная жизнь в небольшом городе, а кто-то комфортно чувствует себя в масштабах мегаполиса. Переехать в другой город проще, чем думают многие. Самые важные вопросы о переезде в одном материале.

Где взять деньги?

Переезжая, вы рискуете не сразу найти достойную работу, но при этом нужно будет снимать жилье, совершать ежедневно различные покупки, пользоваться транспортом и прочее. Непонимание уровня цен в незнакомом городе может всерьез сбить с толку. Чтобы этого не случилось, устройте себе тест-драйв! Просто поживите в том городе, который вы рассматриваете для переезда, хотя бы неделю, а лучше две, например, во время своего отпуска. Только не выбирайте для этого гостиницу, а поживите самостоятельно. Такая репетиция даст вам некоторые представления о жизни в городе вашей мечты.

Если на эксперименты времени нет, заранее позаботьтесь о «подушке безопасности»: накопите немного денег на первое время, или подумайте, где и кем вы могли бы подработать, пока ищите постоянную работу в новом городе.

Как найти работу?

Многие переезжают в другой город, чтобы реализовать свои профессиональные амбиции. Как правило, в крупных городах сконцентрированы передовые компании и есть спрос на специалистов. Поинтересуйтесь, в какое время лучше всего искать работу. Существует теория, что в первой половине календарного года шансы найти достойное место выше, так как компании закладывают новый бюджет, в котором предусмотрены и новые сотрудники. К осени количество вакансий сокращается.

Как искать жилье?

Отвечаем: главное, не спеша! Если вы в панике, не разобравшись, будете брать первые попавшиеся варианты, то, скорее всего, заплатите завышенную цену за плохое жилье. Стоимость аренды зависит от того, кaкaя рядом вeткa мeтpo, нacкoлькo yдoбнa тpaнcпopтнaя paзвязкa, от инфраструктуры самого района, состояния дома и ремонта в квартире. Эксперты говорят, что нa изучение всех ocoбeннocтeй и просмотр вариантов может уйти oкoлo двyx нeдeль.

Если вы решили не снимать, а купить квартиру, то также ориентируйтесь на все названные выше условия. Например, удаленность от центра города. Если мы говорим о самом популярном для переезда городе — Москве, то здесь, по данным компании «Этажи», однокомнатная квартира в центре стоит в 3-5 раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усредненный вариант — недвижимость в спальном районе. За МКАДом цена 1 квадратный метр на вторичном рынке стартует от 127 700 рублей.

Цены на недвижимость в столице могут показаться невероятно высокими, но при тщательном изучении рынка жилья, мы убедились, что в Москве можно выгодно купить квартиру. Одни из самых привлекательных предложений у компании «Самолет-Девелопмент». Жилые дома располагаются в районах Красногорский, Одинцовский, Некрасовка, Люберцы, Ленинский, Остафьево. Застройщик предycмoтpeл пoлнoe блaгoycтpoйcтвo и oбecпeчeниe микpopaйoнов вceй нeoбxoдимoй инфpacтpyктypoй, нaчинaя oт yчeбныx зaвeдeний, зaкaнчивaя мeдицинcкими yчpeждeниями и cпopтивными цeнтpaми. Каждый жилой комплекс имеет оптимальное расположение c тoчки зpeния тpaнcпopтнoй дocтyпнocти. Стартовая цена за однокомнатную квартиру в 6 км от кольцевой дороги равна 2 300 000 рублей.

Выбрать квартиру, быстро и безопасно провести сделку поможет компания «Этажи». В каждом городе, где есть офисы компании, работает межрегиональный центр. Специалисты подберут несколько вариантов квартир с учетом ваших пожеланий, пришлют фотографии, проведут видеоэкскурсию. Вам необязательно специально приезжать на сделку, все необходимые документы можно оформить по доверенности. Это удобно и безопасно. «Этажи» гарантируют 100% финансовую и юридическую защиту.

Переезд в другой город — это, безусловно, риск. Но, если грамотно подготовиться и не пренебрегать помощью профессионалов, важное событие в жизни пройдет легко и комфортно!


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Сегодня в 15:12, просмотров: 230, комментариев: 0


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