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​Рынок недвижимости: мифы и реальность

Нередко оформлению любой сделки с недвижимостью мешает только одно препятствие — психологический фактор, который связан со страхом. Все мы слышали множество историй, когда покупка квартиры оборачивалась потерей времени и множеством хлопот. Но так ли оправданы наши страхи? Может быть все эти страшные истории — всего лишь устаревшие мифы? Давайте разберемся стоит ли верить самым распространенным мифам, связанным с покупкой недвижимости.

Миф 1. Покупка квартиры — дело долгое и очень хлопотное

Первое, что приходит в голову, когда мы обдумываем вероятность покупки квартиры — как же много сил и времени надо на это потратить! Выбор нужного варианта, походы по инстанциям, очереди и заполнение стопки документов. А если нужно оформлять ипотеку, то к вышеперечисленному добавляется выбор банка, нужной ипотечной программы и снова — бумаги, подписи, печати. Конечно, от такой перспективы желание приобрести недвижимость хочется отложить на неопределенный срок.

На самом деле, покупку квартиры можно совершить легко и быстро. В компании «Этажи» не только подберут подходящий вариант, но и оформят сделку по принципу одного окна: клиенту не нужно обивать пороги разных инстанций, так как все необходимые специалисты работают в одном офисе.

Кроме того, «Этажи» ведут полное и бесплатное сопровождение клиента от идеи взять ипотеку до выплаты последнего рубля по кредиту. У компании более 70 банков партнеров, и подать заявку можно дистанционно сразу во все банки по одной анкете и единому пакету документов.

Миф 2. Купить квартиру — слишком дорогое удовольствие

Никто не спорит с тем фактом, что на покупку недвижимости нужна солидная сумма. Однако зачастую мы преувеличиваем «масштабы катастрофы», думая, что в процессе оформления сделки изначальная цена может вырасти чуть ли не в полтора раза. Если к приобретению жилья подходить с умом и сотрудничать с компанией «Этажи», то можно сэкономить и даже получить выгоду. Не верите?

Предположим, человек собирается покупать квартиру в новостройке. Первая мысль — чтобы заплатить меньше, нужно обратиться напрямую к застройщику. Однако клиент «Этажей» и так купит её по выгодной цене, ведь «Этажи» и застройщики — партнеры, поэтому и цены у них единые.

При оформлении ипотеки на вторичное жилье или квартиру в новостройке клиент «Этажей» тоже может сэкономить, так как компания предоставляет скидки от банков на ипотечную ставку, а скидка на страхование недвижимости достигает 50%.

В компании есть база эксклюзивных предложений — квартиры от подрядчиков. Как правило, они стоят дешевле, чем у застройщиков.

Также клиент становится участником программы лояльности «Этажи Бонус» — это множество скидок на товары для ремонта и отделки помещений, на бытовую технику и мебель. Размеры скидок — от 5 до 30%. Есть даже специальные предложения от ресторанов, где можно с комфортом отпраздновать новоселье.

Миф 3. Я сам могу оценить все риски, связанные с покупкой квартиры

Сделка с недвижимостью требует знания всех тонкостей законодательства. Встречаются квартиры с обременением, унаследованные, в долевой собственности с несовершеннолетними и прочее... Везде много нюансов. При это, в зоне риска может оказаться как покупатель, так и продавец.

«Этажи» — единственная компания, которая отвечает за результат своими собственными деньгами. Каждому покупателю вторичной и загородной недвижимости «Этажи» дарят сертификат «Гарантии безопасности сделки». При необходимости юристы компании бесплатно защитят интересы клиента в суде, а в случае утери прав собственности даже в результате возникновения рисков, которые невозможно было предусмотреть заранее, компания вернет деньги за недвижимость из собственного фонда. Таким образом клиент «Этажей» получает 100% юридическую и финансовую защиту.

Как видим, не следует доверять мифам и уж точно не нужно поддаваться своим страхам. На деле пугающая реальность может обернуться большой удачей — легкой и выгодной покупкой квартиры.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): «Ипотека. Готовое жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 9,4% годовых (8,7% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”). В рамках данной программы в Банке ВТБ (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев (до при первоначальном взносе не менее 10% (5% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал) Процентная ставка Банка фиксированная, при первоначальном взносе до 20% ставка повышается на 0,7%, а при первоначальном взносе от 50% устанавливается ставка 8,4% (дополнительные скидки не применяются). Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Условия действительны с 27.11.2019 по 31.12.2019. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ № 1000 от 08.07.2015


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Сегодня в 16:45, просмотров: 115, комментариев: 0


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