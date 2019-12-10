​Новый год в новой квартире: как успеть переехать в 2019?

Планируете осуществить заветную мечту о переезде в 2019 году, но боитесь не успеть приобрести новую квартиру? Собрали для вас 8 полезных советов как сделать процесс покупки новой квартиры быстрее и приятнее.

Выбор квартиры

Совет 1. Начать поиски квартиры стоит уже сейчас. Самые привлекательные варианты, обычно, разбирают в первую очередь, и чем ближе праздники, тем меньше вероятность найти «ту самую» квартиру.

Совет 2. Искать квартиру лучше в самой крупной базе города. Чем больше в базе объектов, тем выше шансы на то, что вы, без сомнений, подберете желаемый вариант. Например, в компании «Этажи» более 5600 вариантов квартир от собственников и новостроек.

Просмотр

Совет 3. В праздники хочется отдыхать и проводить время с близкими, а ездить на просмотры в поисках нового жилья совсем не интересно. Сделайте это сейчас, используйте свободное время, например, обеденный перерыв или выделите час после работы, чтобы просмотреть подобранные заранее варианты.

Совет 4. «Если вы обращаетесь к специалисту, расскажите ему подробнее о себе и своих предпочтениях: образ жизни, место работы, хобби, состав семьи. Если есть дети, то что посещают, какие заведения, секции. Хороший специалист обработает информацию и сделает подборку: не нужно будет смотреть все подряд, а только те квартиры, которые точно вас заинтересуют и выбрать из них лучшую.» - делится советом Андрей Алфёров, менеджер группы продаж компании «Этажи».

Ипотека

Совет 5. Средний срок оформления ипотеки - 14 дней. Вы можете сэкономить время, если на некоторых этапах оформления будете действовать параллельно.

Оформление сделки

Совет 6. Если вы хотите завершить сделку до нового года, то стоит поторопиться с оформлением документов. «Если в ближайшие дни выбрать жильё, собрать документы и подать на регистрацию права собственности в Росреестр до 15 декабря, то квартира станет вашей до нового года. Если сделать это позже, вероятность не успеть повышается потому что заявки на регистрацию права собственности, поданные после 15 декабря, рискуют оказаться отложенными до января» - рассказывает Елена Ситникова, эксперт по недвижимости компании «Этажи»

Совет 7. Воспользуйтесь электронной регистрацией. Это альтернативный способ оформить сделку. Благодаря данной услуге процесс оформления проходит гораздо быстрее и получить готовые документы можно уже через 3 дня.

Совет 8. Не откладывайте на потом. Многие любят завершать дела в старом году, и сейчас самое время сделать покупку квартиры главной точкой в делах уходящего года. Сделать это быстро помогут эксперты компании «Этажи». Специалисты по недвижимости подберут наиболее подходящие варианты из всей базы города, помогут собрать пакет документов и оформить право собственности. Если нужна ипотека, то специалист по ипотеке отправит вашу заявку и единый пакет документов сразу в несколько банков. За счёт «принципа единого окна» вы сэкономите на сделке до 52 часов и отпразднуете Новый год уже в своей квартире.