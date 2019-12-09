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​Как успеть взять ипотеку до праздников: практические советы

Многие хотят решить квартирный вопрос перед Новым годом, но, зачастую, для этого нужна ипотека. Есть представление, что оформление ипотеки - процесс долгий и сложный. Поэтому перед подачей заявки возникает беспокойство о том, что покупка затянется до следующего года и приобрести жилье до праздников не удастся. Расскажем, можно ли успеть взять ипотеку до праздников, и как получить заветные деньги быстро и без проблем.

Совет 1. Торопитесь подать заявку

Планируя покупку недвижимости в ипотеку, нужно понимать, что процесс оформления сделки может длиться до двух месяцев, поэтому чтобы успеть завершить сделку до конца года, стоит поторопиться и подать заявку уже сейчас.

Совет 2. Сэкономьте ваше время

«Чтобы оформление ипотеки не затянулось, каждый шаг сделки можно ускорить, а некоторые проводить параллельно. Например, брокер подаёт заявку по одному пакету документов сразу в несколько банков. Партнерское взаимодействие компании “Этажи” с банками поможет ускорить рассмотрение заявок - срок от 1 до 2-х дней вместо 5. В офисе компании вы также можете проконсультироваться с представителями банков по интересующим вопросам. Так вы сэкономите до 52 часов личного времени», - рассказывает Лилия Петухова, эксперт по ипотеке компании «Этажи» в Сургуте.

Сразу после одобрения доступной суммы по ипотеке, приступайте к выбору объекта. Выбрать подходящую по всем параметрам квартиру могут помочь специалисты по недвижимости. В базе компании «Этажи» в Сургуте более 5600 вариантов квартир от собственников и новостроек. Профессионалы и удобная база квартир помогут определить лучшие предложения и успеть подобрать жилье менее, чем за неделю. Специалисты также помогут оптимизировать срок сбора документов по квартире.

На этапе согласования объекта с банком и подготовка необходимой документации по сделке нужно учитывать загруженность банковских работников. В предновогодний период их нагрузка возрастает и сроки значительно увеличиваются. Для клиентов компании «Этажи» ведущие банки специально выделили сотрудников по проведению ипотечных сделок.

Таким образом, совершенно очевидно, что купить квартиру или дом в этом году и встречать Новый Год абсолютно реально.

Совет 3. Повышайте вероятность одобрения

Размер ставки по ипотечному кредиту не зависит от срока кредитования, в отличие от вероятности одобрения. Поэтому наиболее безопасно выбрать максимально возможный срок кредитования. Повышается лояльность банков и можно рассчитывать на самую большую одобренную сумму или максимально уменьшить обязательный платеж по кредиту. Даже если планируете платить больше, то это легко регулируется досрочным гашением, а сумма основного долга пересчитается.

Совет 4. Оформляйте ипотеку по сниженной ставке

На данный момент в Сургуте на рынке новостроек наиболее востребована ставка в диапазоне 8,4%. Если применима программа государственной поддержки семей, у которых есть дети, то ставка может быть 4.65% и ниже.Похожая ситуация и на вторичном рынке - по ставкам от 8,7%.

Также, для клиентов компании есть особые преимущества от банков-партнеров. Наиболее выгодное предложение сейчас от банка ВТБ - скидка 0,7% на ипотечную ставку. Успейте сэкономить до 31 декабря!


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09 декабря в 17:07, просмотров: 917, комментариев: 0


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