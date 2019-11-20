16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,0213   EUR  70,8524  

Отдельные кладовые в дополнение к квартирам: новая функция современных жилых кварталов

Компания Брусника проектирует и строит кладовые помещения в жилых кварталах. Это альтернативный способ сезонного хранения рядом с квартирой. Такой подход реализован во всех домах квартала «Новин» в Сургуте.

Квартал «Новин» расположен на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Рядом с кварталом – крупные транспортные магистрали, это удобно для тех, кто въезжает в город со стороны Тюменского тракта, приезжает из аэропорта и железнодорожного вокзала. В шаговой доступности есть необходимая инфраструктура: три детских сада, поликлиника, перинатальный центр, парк «Кедровый лог», ДИ«Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и крупные торговые центры. На первых этажах квартала расположены повседневные сервисы для жителей: магазины, кафе и другие полезные функции.

«Новин» — это четыре дома переменной этажности с приватными дворами. Дворовое пространство у каждого дома свободно от машин и будет объединено в единое после завершения строительства. В центре квартала будет расположена большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, места для прогулок и отдыха. Вокруг квартала – благоустроенная территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок.

Высотность зданий от 6 до 16 этажей помогает сделать дворы светлыми и обеспечить нужную инсоляцию квартир. Проект разработан европейскими архитектурными бюро. Фасады домов выполнены из мокрой штукатурки с разными цветовыми решениями. Цветовые сочетания фасада и окна разных размеров делают квартал разнообразным. В отделке фасадов коммерческих помещений и входов в подъезды использовано панорамное остекление, декоративную штукатурку и бетонный кирпич. Он прочный и хорошо сочетается с обликом дома.

Дома спроектированы с точки зрения поэтажной стратегии Брусники. Первые этажи, помимо коммерческих сервисов, содержат квартиры с загородной функцией в виде террас. Средний блок включает типовые планировочные решения. Последние этажи – это квартиры увеличенной площади с разнообразными летними помещениями.

В цокольных этажах размещены внеквартирные хозяйственные кладовые. Это отдельные технические помещения площадью от 3 до 10 квадратных метров внутри жилого дома, предназначенные для его жителей. Спуститься на этаж, где расположены кладовые помещения, можно на лифте. В помещениях предусмотрено освещение и входная дверь с замком. Температура в кладовых такая же как в подъезде.

Кладовые предназначены для хранения сезонных вещей: зимней резины, горнолыжной экипировки, сноубордов, санок и прочих. Иногда в них оставляют инструменты, мебель или ковры, которым не нашли применения при переезде. Так жители освобождают лоджии, коридоры и общественные пространства внутри квартиры. Квартира приобретает большую визуальную эстетику: зонирование и функции не нарушены посторонними предметами.

С точки зрения маршрута проживания внеквартирные кладовые дополняют помещения для хранения внутри квартиры — это ниши для встроенных шкафов, отдельные гардеробные комнаты и кладовые внутри постирочных. Хранение в квартире не имеет сезонный характер: это вещи, одежда, техника, которые используются ежедневно. Кладовую удобно использовать, чтобы убрать то, что не нужно в быту постоянно.

В «Новине» кладовые помещения выполнены из кирпича. Перегородки между кладовыми имеют толщину 120 мм. Установлена надёжная металлическая противопожарная дверь с замком. Кладовые оснащены индивидуальной вентиляцией и системой освещения. Здесь можно организовать систему хранения, использовав площадь кладовой более эффективно.

Два дома в «Новине» сданы и заселены, ещё два строятся. Ближайший ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года. В квартале спроектировано порядка 110 типов планировочных решений и кладовые помещения различной площади. Кладовые можно приобрести вместе с квартирой. На время ремонта удобно хранить в ней материалы, бытовую технику, мебель и вещи.

Видео о жизни в квартале «Новин»

Офис продаж в квартале «Новин»

Сургут, Югорский тракт, 2/1

Телефон: +7 (3462) 44-20-56

brusnika.ru

Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на brusnika.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:07, просмотров: 243, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения

​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:43
302 2
Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан

Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан
Также хорошо, что в нем нет экивоков на сложность мировой обстановки, конъюнктуры, санкции и прочее
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук Сегодня в 12:52
380 1
​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам

​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:19
569 1
​Люди вместе сильнее!

​Люди вместе сильнее!
Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города
Евгений Яровой, сургутянин 19 ноября в 13:51
1029 8
Автовокзал раздора

Автовокзал раздора
Из множества предложенных и рассмотренных вариантов считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 18 ноября в 17:46
2191 16
Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными

Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными
Правда, вряд ли это будет безвозмездно
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» 18 ноября в 12:17
1618 1
​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?

​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?
Дмитрий Щеглов 18 ноября в 11:49
12320 10
​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора

​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора
Редакция СИА-ПРЕСС 17 ноября в 14:50
4314 27
Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР
Дмитрий Щеглов 15 ноября в 15:00
2781 23
Ремонт дорог в Сургуте. Хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы?

Ремонт дорог в Сургуте. Хочется задать закономерный вопрос – а вытянем ли мы такие объемы?
В городе львиную долю работ сегодня выполняют два крупных подрядчика. Каждый из них ведет пул проектов окружного масштаба, на фоне которых сургутские дороги, так или иначе, выходят на второстепенный план
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 14 ноября в 15:32
1497 5
​Суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым продолжается более полугода. Рассказываем, к чему пришли, и что будет дальше

​Суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым продолжается более полугода. Рассказываем, к чему пришли, и что будет дальше
Дмитрий Щеглов 13 ноября в 18:39
2938 6
​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов впервые выступил в суде по своему уголовному делу. Что он сказал

​Бывший глава Сургута Дмитрий Попов впервые выступил в суде по своему уголовному делу. Что он сказал
Публикуем выдержки из речи в суде
Редакция СИА-ПРЕСС 13 ноября в 17:34
2539 4
​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом

​Автовокзал в Сургуте нужно совместить с речным вокзалом
Создание автовокзала на супер-загруженных улицах и транзитных коридорах окончательно заведет в тупик транспортную проблему северо-западной части города
Сергей Антонов, сургутянин 13 ноября в 15:25
2078 41
​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой

​Открытость, отход от ручного управления и заявка на третий срок – самое главное по итогам пресс-конференции Натальи Комаровой
И что она скажет, когда встретит Путина
Редакция СИА-ПРЕСС 13 ноября в 15:03
1510 4
Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм

Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм
Пусть лучше будет живая река с простыми берегами и естественной растительностью, чем большая влажная помойка с шикарными набережными
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 13 ноября в 09:56
1541 5
​Наталья Владимировна, почему так больно?

​Наталья Владимировна, почему так больно?
Пиариться за счет нефтеюганских детей-спортсменов, погибших три года назад, стало модно. К тренду присоединились журналисты и губернатор
Анастасия Якупова 13 ноября в 17:45
2014 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика