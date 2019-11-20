Отдельные кладовые в дополнение к квартирам: новая функция современных жилых кварталов

Компания Брусника проектирует и строит кладовые помещения в жилых кварталах. Это альтернативный способ сезонного хранения рядом с квартирой. Такой подход реализован во всех домах квартала «Новин» в Сургуте.

Квартал «Новин» расположен на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Рядом с кварталом – крупные транспортные магистрали, это удобно для тех, кто въезжает в город со стороны Тюменского тракта, приезжает из аэропорта и железнодорожного вокзала. В шаговой доступности есть необходимая инфраструктура: три детских сада, поликлиника, перинатальный центр, парк «Кедровый лог», ДИ«Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и крупные торговые центры. На первых этажах квартала расположены повседневные сервисы для жителей: магазины, кафе и другие полезные функции.

«Новин» — это четыре дома переменной этажности с приватными дворами. Дворовое пространство у каждого дома свободно от машин и будет объединено в единое после завершения строительства. В центре квартала будет расположена большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, места для прогулок и отдыха. Вокруг квартала – благоустроенная территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок.

Высотность зданий от 6 до 16 этажей помогает сделать дворы светлыми и обеспечить нужную инсоляцию квартир. Проект разработан европейскими архитектурными бюро. Фасады домов выполнены из мокрой штукатурки с разными цветовыми решениями. Цветовые сочетания фасада и окна разных размеров делают квартал разнообразным. В отделке фасадов коммерческих помещений и входов в подъезды использовано панорамное остекление, декоративную штукатурку и бетонный кирпич. Он прочный и хорошо сочетается с обликом дома.

Дома спроектированы с точки зрения поэтажной стратегии Брусники. Первые этажи, помимо коммерческих сервисов, содержат квартиры с загородной функцией в виде террас. Средний блок включает типовые планировочные решения. Последние этажи – это квартиры увеличенной площади с разнообразными летними помещениями.

В цокольных этажах размещены внеквартирные хозяйственные кладовые. Это отдельные технические помещения площадью от 3 до 10 квадратных метров внутри жилого дома, предназначенные для его жителей. Спуститься на этаж, где расположены кладовые помещения, можно на лифте. В помещениях предусмотрено освещение и входная дверь с замком. Температура в кладовых такая же как в подъезде.

Кладовые предназначены для хранения сезонных вещей: зимней резины, горнолыжной экипировки, сноубордов, санок и прочих. Иногда в них оставляют инструменты, мебель или ковры, которым не нашли применения при переезде. Так жители освобождают лоджии, коридоры и общественные пространства внутри квартиры. Квартира приобретает большую визуальную эстетику: зонирование и функции не нарушены посторонними предметами.

С точки зрения маршрута проживания внеквартирные кладовые дополняют помещения для хранения внутри квартиры — это ниши для встроенных шкафов, отдельные гардеробные комнаты и кладовые внутри постирочных. Хранение в квартире не имеет сезонный характер: это вещи, одежда, техника, которые используются ежедневно. Кладовую удобно использовать, чтобы убрать то, что не нужно в быту постоянно.

В «Новине» кладовые помещения выполнены из кирпича. Перегородки между кладовыми имеют толщину 120 мм. Установлена надёжная металлическая противопожарная дверь с замком. Кладовые оснащены индивидуальной вентиляцией и системой освещения. Здесь можно организовать систему хранения, использовав площадь кладовой более эффективно.

Два дома в «Новине» сданы и заселены, ещё два строятся. Ближайший ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года. В квартале спроектировано порядка 110 типов планировочных решений и кладовые помещения различной площади. Кладовые можно приобрести вместе с квартирой. На время ремонта удобно хранить в ней материалы, бытовую технику, мебель и вещи.

Видео о жизни в квартале «Новин»

Офис продаж в квартале «Новин»

Сургут, Югорский тракт, 2/1

Телефон: +7 (3462) 44-20-56

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