16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7101   EUR  70,5207  

Квартира в новостройке: как сделать правильный выбор

Поиск новостройки среди множества вариантов жилых комплексов Сургута может быть простым, если знаешь, что искать. Компания «Этажи» нашла ответы на основные вопросы, которые возникают при покупке квартиры в новостройке.

В каком районе выбрать новостройку?

Чтобы ответить на этот вопрос, оцените расположение дома, транспортную развязку, инфраструктуру и экологию понравившегося района.

Учитывайте удаленность новостройки от центра, работы, учебы, родственников и других важных для вас объектов на карте города. Если у вас есть автомобиль, то рассчитайте время, которое будете тратить на дорогу домой в час пик и в свободное время, а если вы — пешеход, обязательно проверьте наличие автобусных маршрутов и удаленность остановок от будущего дома.

Квартиры в новых микрорайонах на окраине города дешевле, чем в центре. Однако при продаже, цена квартиры в новом доме будет намного выше, чем у вторичных квартир в уже существующих домах по соседству.

В выбранном районе должна быть вся необходимая для вас инфраструктура: продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, фитнес-центр, школы, детские сады и тд. Если микрорайон совсем новый, то можно уточнить у застройщика планируемую застройку, необходимые объекты инфраструктуры могут появиться на поздних этапах строительства.

Владельцам автомобиля нужно обязательно обратить внимание на наличие и количество парковочных мест. Идеально, если соотношение квартир в доме и мест для автомобилей будет 1:1. Чтобы понять подходит ли вам район, посетите его в будни и выходные, прогуляйтесь утром и вечером, так можно оценить вечернее освещение и безопасность во дворе.

Как выбрать материал дома?

От типа дома будет зависеть стоимость квартир, долговечность, скорость возведения и ваш комфорт проживания. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа материалов.

Кирпичные дома славятся долговечностью, срок службы таких домов до 150 лет. Их ценят за хорошую шумо- и теплоизоляцию, баланс микроклимата зимой и летом, высокие потолки и большое количество планировок квартир. Из минусов — высокая стоимость квадратного метра (примерно в 2 раза дороже), долгий срок строительства (до 2 лет) и неравномерная усадка, которая может повлиять на ремонт в квартире.

Главные преимущества квартир в панельных домах — доступная цена и быстрый срок постройки: от 3 месяцев до года. Такие дома имеют типовые планировки и сдаются с черновой отделкой. При этом в квартирах низкие потолки и плохая звукоизоляция из-за тонких стен. Дома могут быть построены из неэкологичных материалов с формальдегидом и фенолом. Обязательно уточните у застройщика состав материалов, если планируете покупать квартиру в панельном доме.

Монолитные дома строят вне зависимости от сезона, то есть могут построить достаточно быстро, за 9-12 месяцев. Архитекторы могут планировать любую высоту здания, создавать разные планировки. В такой квартире легко сделать перепланировку самостоятельно, проще делать ремонт, потому что стены гладкие уже в черновой обработке. Благодаря цельным конструкциям, исключено затопление из-за протечки труб. Тем не менее, здесь есть и свои минусы: высокая стоимость жилья и долгосрочная застройка всего района.

Совет: от материала дома зависит не только стоимость квартир, но и ваш комфорт и здоровье, поэтому экономить здесь не стоит. Если нужны дополнительные средства, чтобы купить квартиру, например, в монолитном или кирпичном доме, возьмите ипотеку. Тем более, что сейчас оформить ипотечный кредит можно выгодно: ВТБ дает скидку 0,6% для клиентов компании «Этажи»*

Сделать правильный выбор при покупке квартиры в новостройке помогут специалисты по недвижимости компании «Этажи». Эксперты знают рынок первичного жилья Сургута и подберут подходящий вариант, помогут оформить сделку быстро и безопасно, а в случае возникновения спорных ситуаций защитят ваши интересы в суде. Квартиру вы получите по цене застройщика, а все услуги компании «Этажи»: выбор идеального варианта, помощь в оформлении сделки, ипотеки и страховки, получите бесплатно.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): «Ипотека. Строящееся жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 9,8% годовых (9,2% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”). В рамках данной программы в Банке ВТБ (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев (до при первоначальном взносе не менее 20% (5% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал) Процентная ставка Банка фиксированная, при первоначальном взносе до 20% ставка повышается на 0,7%. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Условия действительны с 25.09.2019 по 31.12.2019. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ № 1000 от 08.07.2015


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 ноября в 14:19, просмотров: 658, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах

​Главный редактор «Лентача» — о мемах, пикчерах, конкурентах и деньгах
Руководитель крупного онлайн-сообщества Тарас Сычев в интервью СИА-ПРЕСС рассказал о любимых СМИ, своей редакции и работе в рамках закона
Анастасия Якупова 22 ноября в 18:59
670 0
Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»

Александр Митенёв: «На сцене будет горячо!»
Знаменитый бандонеонист в преддверии своего выступления в Сургутской филармонии рассказал о том, кто приходит на его концерты, как его нашёл бандонеон, и какие произведения прозвучат в программе «В ритме танго».
Елена Агапитова 22 ноября в 17:46
614 0
Что делать?

Что делать?
Надо устроить югорскую реновацию! В самых лакомых районах городов сносить к чертовой матери старые дома за счет бюджета и строить новые - 30-40 этажные на продажу, выселяя бывших владельцев куда подальше в «равнозначные квартиры»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 22 ноября в 11:50
926 3
Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?

Могут ли уволить сотрудника за прогул, если он отбывал административный арест?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 ноября в 17:23
1314 2
От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

От чего зависит размер субсидии на оплату коммунальных услуг для инвалидов?// СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 21 ноября в 14:17
751 0
​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса

​Строительная отрасль в Югре стоит на пороге большого кризиса
Рассказываем, как так получилось
Дмитрий Щеглов 21 ноября в 09:42
2166 14
​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения

​Триллионы инвестиций, решение проблем дольщиков, Стратегия-2050 – обзор главных поручений Натальи Комаровой по итогам ее обращения
Редакция СИА-ПРЕСС 20 ноября в 15:43
886 3
Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан

Учитывая тренд на сокращение социальной нагрузки государства, послание губернатора Югры выглядит оптимистично для граждан
Также хорошо, что в нем нет экивоков на сложность мировой обстановки, конъюнктуры, санкции и прочее
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук 20 ноября в 12:52
838 2
​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам

​Планы на третий срок, похвалы для мэров и новая система управления округом – самое важное из обращения Натальи Комаровой югорчанам
Редакция СИА-ПРЕСС 20 ноября в 09:19
1559 1
​Революция сверху

​Революция сверху
Какие интересные вещи сказала Наталья Комарова в ходе своего послания. Если перефразировать: дать муниципалам больше свободы, власти, полномочий, ресурсов и ответственности
Дмитрий Щеглов 19 ноября в 22:05
1569 28
​Люди вместе сильнее!

​Люди вместе сильнее!
Проблема состоит не только в текущих (и, конечно, будущих) пробках, которые несколько дней сковывают эту часть города, и которые станут главной проблемой для нового объекта на Грибоедовской развязке, но и в том, что градоначальники прошлых времен совсем потеряли из виду большую активную часть города
Евгений Яровой, сургутянин 19 ноября в 13:51
1204 8
Автовокзал раздора

Автовокзал раздора
Из множества предложенных и рассмотренных вариантов считаю, что Грибоедовская развязка пока остается наилучшим расположением автовокзала.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 18 ноября в 17:46
2431 16
Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными

Государство в критическом случае всегда сможет поменять условия добычи нефти и сделать запасы «Сургутнефтегаза» рентабельными
Правда, вряд ли это будет безвозмездно
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» 18 ноября в 12:17
1834 1
​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?

​СМИ писали о том, что больше половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» нерентабельны. Это катастрофа? Что будет с компанией?
Дмитрий Щеглов 18 ноября в 11:49
12834 11
​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора

​Немец, демократ, многодетный отец. 10 фактов про губернатора Тюменской области Александра Моора
Редакция СИА-ПРЕСС 17 ноября в 14:50
4581 27
Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР

Где в городах России располагаются автовокзалы, что построено вокруг них, и какие пробки они собирают // ОБЗОР
Дмитрий Щеглов 15 ноября в 15:00
2995 23
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика