Квартира в новостройке: как сделать правильный выбор

Поиск новостройки среди множества вариантов жилых комплексов Сургута может быть простым, если знаешь, что искать. Компания «Этажи» нашла ответы на основные вопросы, которые возникают при покупке квартиры в новостройке.

В каком районе выбрать новостройку?

Чтобы ответить на этот вопрос, оцените расположение дома, транспортную развязку, инфраструктуру и экологию понравившегося района.

Учитывайте удаленность новостройки от центра, работы, учебы, родственников и других важных для вас объектов на карте города. Если у вас есть автомобиль, то рассчитайте время, которое будете тратить на дорогу домой в час пик и в свободное время, а если вы — пешеход, обязательно проверьте наличие автобусных маршрутов и удаленность остановок от будущего дома.

Квартиры в новых микрорайонах на окраине города дешевле, чем в центре. Однако при продаже, цена квартиры в новом доме будет намного выше, чем у вторичных квартир в уже существующих домах по соседству.

В выбранном районе должна быть вся необходимая для вас инфраструктура: продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, фитнес-центр, школы, детские сады и тд. Если микрорайон совсем новый, то можно уточнить у застройщика планируемую застройку, необходимые объекты инфраструктуры могут появиться на поздних этапах строительства.

Владельцам автомобиля нужно обязательно обратить внимание на наличие и количество парковочных мест. Идеально, если соотношение квартир в доме и мест для автомобилей будет 1:1. Чтобы понять подходит ли вам район, посетите его в будни и выходные, прогуляйтесь утром и вечером, так можно оценить вечернее освещение и безопасность во дворе.

Как выбрать материал дома?

От типа дома будет зависеть стоимость квартир, долговечность, скорость возведения и ваш комфорт проживания. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа материалов.

Кирпичные дома славятся долговечностью, срок службы таких домов до 150 лет. Их ценят за хорошую шумо- и теплоизоляцию, баланс микроклимата зимой и летом, высокие потолки и большое количество планировок квартир. Из минусов — высокая стоимость квадратного метра (примерно в 2 раза дороже), долгий срок строительства (до 2 лет) и неравномерная усадка, которая может повлиять на ремонт в квартире.

Главные преимущества квартир в панельных домах — доступная цена и быстрый срок постройки: от 3 месяцев до года. Такие дома имеют типовые планировки и сдаются с черновой отделкой. При этом в квартирах низкие потолки и плохая звукоизоляция из-за тонких стен. Дома могут быть построены из неэкологичных материалов с формальдегидом и фенолом. Обязательно уточните у застройщика состав материалов, если планируете покупать квартиру в панельном доме.

Монолитные дома строят вне зависимости от сезона, то есть могут построить достаточно быстро, за 9-12 месяцев. Архитекторы могут планировать любую высоту здания, создавать разные планировки. В такой квартире легко сделать перепланировку самостоятельно, проще делать ремонт, потому что стены гладкие уже в черновой обработке. Благодаря цельным конструкциям, исключено затопление из-за протечки труб. Тем не менее, здесь есть и свои минусы: высокая стоимость жилья и долгосрочная застройка всего района.

Совет: от материала дома зависит не только стоимость квартир, но и ваш комфорт и здоровье, поэтому экономить здесь не стоит. Если нужны дополнительные средства, чтобы купить квартиру, например, в монолитном или кирпичном доме, возьмите ипотеку. Тем более, что сейчас оформить ипотечный кредит можно выгодно: ВТБ дает скидку 0,6% для клиентов компании «Этажи»*

Сделать правильный выбор при покупке квартиры в новостройке помогут специалисты по недвижимости компании «Этажи». Эксперты знают рынок первичного жилья Сургута и подберут подходящий вариант, помогут оформить сделку быстро и безопасно, а в случае возникновения спорных ситуаций защитят ваши интересы в суде. Квартиру вы получите по цене застройщика, а все услуги компании «Этажи»: выбор идеального варианта, помощь в оформлении сделки, ипотеки и страховки, получите бесплатно.

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