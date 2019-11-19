Как получить квартиру у моря в подарок к Новому году?

Завершая уходящий год, мы стремимся подвести итоги, доделать то, что было отложено на дальнюю полку, суетимся и торопимся, чтобы очередные 12 месяцев начать с «чистого листа». А еще многие мечтают встретить праздник в новой квартире. Но стоит ли торопиться? Мы назовем четыре причины в пользу покупки жилья до Нового года.

Причина №1

В конце октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5%, и это уже четвертое снижение в 2019 году. Соответственно, ряд банков снизили свои ставки и улучшили условия кредитования для своих клиентов. К тому же, клиенты компании «Этажи» до 31 декабря 2019 года могут воспользоваться спецпредложением от банка ВТБ – скидкой в 0,7%.

Причина №2

Цены на недвижимость растут. Стоимость квадратного метра по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10,6%, квадратный метр «вторички» подорожал на 10%. К сожалению, тенденция может сохраниться. Поэтому именно сейчас складывается идеальная ситуация для покупателя жилья: цены на недвижимость не достигли своего максимума, а банки снизили ставки на ипотеку.

И выбор на первичном и вторичном рынке жилья этой осенью богат как никогда – недвижимость эконом-класса и повышенного комфорта, квартиры в многоэтажках и индивидуальные дома. В базе компании «Этажи» сегодня есть более 14 тысяч объектов на любой вкус.

Причина №3

Многие люди вроде бы и не против покупки жилья под Новый год, но их останавливают неизменные хлопоты, связанные с ремонтом и переездом. Кому же захочется омрачить самый любимый в России праздник?

Для своих клиентов, которые пока сомневаются, стоит ли совершать такую серьезную покупку в конце года, компания «Этажи» приготовила приятные бонусы. На сайте «Этажей» можно найти список партнеров компании – ремонтные бригады, дизайнеры, перевозчики, клининговые фирмы и т.д., которые предложат солидные скидки по бонусной программе и помогут без проблем подготовить жилье к празднику.

Причина №4

В компании «Этажи» есть добрая традиция – разыгрывать недвижимость среди своих клиентов. Необходимо оформить сделку купли-продажи или аренды с «Этажами» до 26 января 2020 года и принять участие в розыгрыше.