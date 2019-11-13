​Купить квартиру быстрее, выгоднее и безопаснее, чем можно представить

При грамотной работе специалистов по недвижимости, можно найти квартиру по самой выгодной цене, оформить ипотеку с низкой ставкой и получить 100% гарантию безопасности сделки.

100% безопасность

Дмитрий нашел квартиру мечты, связался с собственником и уже готов был внести залог. Но узнал, что по статистике в России каждая 3 сделка из 100 признается недействительной. На квартиру могут претендовать наследники, или кто-то из супругов может заявить о нарушении своих прав. Решил подстраховаться и обратился в «Этажи». Специалисты знают все тонкости законодательства и могут предусмотреть возможные риски. А можно ли получить 100% безопасность? Да!

«Этажи» – единственная компания, которая отвечает за результат своими собственными деньгами. Каждый клиент компании получает сертификат «Гарантии безопасности сделки» . Юристы компании проверяют всю документацию, чтобы сделка прошла юридически верно, защищают право собственности в суде, в случае возникновения сложных ситуаций. Покупателям вторичной и загородной недвижимости компания возвращает сумму сделки, если право собственности было потеряно. Сертификат выдается бесплатно и действует бессрочно.

Таким образом Дмитрий приобрел не только квартиру, но и получил 100% юридическую и финансовую защиту.

Быстрее, чем можно представить

Светлана прошла собеседование и получила долгожданную работу в другом городе. Теперь ей нужно срочно переезжать. Многие говорили Светлане, что переехать за несколько дней нереально: выбор квартиры, оформление ипотеки — дела очень долгие и хлопотные. Девушка решила не слушать знакомых и обратилась в компанию «Этажи».

Она быстро выбрала подходящую квартиру из большой базы. Прямо в офисе компании подала заявку на ипотеку по одному пакету документов сразу в несколько банков. Специалисты по ипотеке помогли Светлане сэкономить и подобрали наиболее выгодную ипотечную программу. У девушки даже осталось несколько дней в запасе, чтобы переехать, разобрать вещи в новой квартире и подготовиться к выходу на работу!

Выгоднее, чем можно представить

Есть мнение, что купить квартиру напрямую у застройщика – дешевле. Так думал и Андрей, пока не обратился в «Этажи». Здесь новостройку можно купить по цене застройщика, а все услуги компании: подбор варианта, помощь в оформлении сделки, ипотеки и страховки, получить бесплатно. Более того, в компании «Этажи» есть база эксклюзивных предложений – квартиры от подрядчиков. Как правило, они стоят дешевле, чем у застройщиков. Андрею оставалось лишь посмотреть все варианты.

На ипотеке Андрею тоже удалось сэкономить. Банки-партнеры предоставляют клиентам «Этажей» скидки на ипотечную ставку. Из предложенных программ Андрей выбрал наиболее выгодную. Дешевле в 2 раза обошлось и страхование.