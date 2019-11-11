​Компания «Этажи» проводит первую онлайн-распродажу недвижимости

С 5 ноября по 5 декабря в компании «Этажи» стартует Мегараспродажа недвижимости ! Впервые забронировать квартиру или дом со скидкой можно в режиме онлайн.

Найти товар или услугу в интернете стало для нас уже привычным делом. С мобильным телефоном в руке мы легко отслеживаем скидки любимых брендов, не выходя из дома или офиса, участвуем в акциях. А теперь представьте, что квартира или дом вашей мечты доступны на расстоянии одного клика!

Компания «Этажи» запускает первую в России, Казахстане и Беларуси онлайн-распродажу недвижимости. Это отличная возможность стать обладателем нового жилья со скидкой, не отрываясь от своих дел.

Принять участие в Мегараспродаже просто: заходите на сайт и выбираете квартиру или дом со скидкой из специального каталога распродажи. Ещё один бонус — возможность получить выгоду по ипотеке до 1 млн рублей и поучаствовать в уникальных акциях от застройщиков. В сегодняшней ситуации на рынке, когда снижаются ставки на ипотеку, но растут цены на недвижимость, участие в распродаже может стать верным шагом на пути к выгодной покупке жилья.