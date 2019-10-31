Чего хотят соискатели: соответствуют ли ожидания реальности?

Рынок труда сегодня разнообразен - своё место в профессиональном сообществе, будучи без опыта работы, желают найти более 8000 жителей Сургута. Наибольшую популярность имеют вакансии в сфере продаж, производства, недвижимости и медицины.

Местные компании регулярно размещают объявления, привлекая новых сотрудников обещаниями о стабильном доходе. Но это ли ключевая причина для выбора нового места работы?

В своих резюме соискатели часто указывают на возможность развития, регулярного обучения и, не стесняясь, претендуют на заработную плату выше среднего уровня. Такая амбициозность со стороны кандидатов привлекает работодателей, которые готовы обучать своих сотрудников и взращивать из них высококвалифицированные кадры, чья работа высоко оплачивается.

«Мы приветствуем соискателей, которые стремятся к постоянному развитию и готовы работать на результат - так формируется сильная команда. Наши специалисты зарабатывают от 100 000 в месяц - рассказывает Светлана Мартынюк, руководитель группы найма персонала компании «Этажи» в Сургуте. - Мы также готовы набирать в свою команду и новичков, которые разделяют наши ценности. Опытные наставники с удовольствием поделятся своим опытом и направят новых специалистов на правильный путь».

Обучение персонала проходит на корпоративной платформе, на регулярной основе профессиональные тренеры проводят тренинги по личностному росту, ораторскому искусству, тайм-менеджменту, психологии и искусству продаж.

Компания «Этажи» представлена более чем в 100 городах России и за рубежом, а сотрудников, работающих по всей сети, насчитывается около 10 000. Масштабы компании заставляют руководство уделять внимание не только комфорту клиентов, но и сотрудников. В особенности, на формирование благоприятных условий труда.

Продвижение по карьерной лестнице возможно, как горизонтально - прокачивая экспертность в своем направлении, так и вертикально - занимая сначала должность наставника, а затем и руководителя группы. В обоих случаях, специалист сам решает, в каком темпе и в каком направлении ему расти - ограничений в компании нет.

Если вы в поисках работы или желаете попробовать для себя что-то новое, то пора сделать шаг вперёд - отправьте резюме, ведь, кто знает, может, это и есть работа вашей мечты.