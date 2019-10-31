16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7748   EUR  71,1918  

Чего хотят соискатели: соответствуют ли ожидания реальности?

Рынок труда сегодня разнообразен - своё место в профессиональном сообществе, будучи без опыта работы, желают найти более 8000 жителей Сургута. Наибольшую популярность имеют вакансии в сфере продаж, производства, недвижимости и медицины.

Местные компании регулярно размещают объявления, привлекая новых сотрудников обещаниями о стабильном доходе. Но это ли ключевая причина для выбора нового места работы?

В своих резюме соискатели часто указывают на возможность развития, регулярного обучения и, не стесняясь, претендуют на заработную плату выше среднего уровня. Такая амбициозность со стороны кандидатов привлекает работодателей, которые готовы обучать своих сотрудников и взращивать из них высококвалифицированные кадры, чья работа высоко оплачивается.

«Мы приветствуем соискателей, которые стремятся к постоянному развитию и готовы работать на результат - так формируется сильная команда. Наши специалисты зарабатывают от 100 000 в месяц - рассказывает Светлана Мартынюк, руководитель группы найма персонала компании «Этажи» в Сургуте. - Мы также готовы набирать в свою команду и новичков, которые разделяют наши ценности. Опытные наставники с удовольствием поделятся своим опытом и направят новых специалистов на правильный путь».

Обучение персонала проходит на корпоративной платформе, на регулярной основе профессиональные тренеры проводят тренинги по личностному росту, ораторскому искусству, тайм-менеджменту, психологии и искусству продаж.

Компания «Этажи» представлена более чем в 100 городах России и за рубежом, а сотрудников, работающих по всей сети, насчитывается около 10 000. Масштабы компании заставляют руководство уделять внимание не только комфорту клиентов, но и сотрудников. В особенности, на формирование благоприятных условий труда.

Продвижение по карьерной лестнице возможно, как горизонтально - прокачивая экспертность в своем направлении, так и вертикально - занимая сначала должность наставника, а затем и руководителя группы. В обоих случаях, специалист сам решает, в каком темпе и в каком направлении ему расти - ограничений в компании нет.

Если вы в поисках работы или желаете попробовать для себя что-то новое, то пора сделать шаг вперёд - отправьте резюме, ведь, кто знает, может, это и есть работа вашей мечты.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

31 октября в 11:51, просмотров: 594, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем
Рассказываем на примере пересадки людей с машин на велосипеды
Дмитрий Щеглов Сегодня в 08:46
376 13
​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей

​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей
Это рекордная сумма для муниципалитета
Сергей Большов 31 октября в 14:15
604 0
​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»
Один из лидеров Либертарианской партии России – о плюсах и минусах Навального, смертной казни и отношениях власти с людьми
Дмитрий Щеглов 30 октября в 17:35
4670 45
На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?

На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?
Весь этот контроль над сетью – не более чем навивание страхов, паники (ракеты прилетят!) и возвеличивания страны
Альберт Исмагилов, сургутянин 30 октября в 17:27
948 1
Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона

Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона
Совершенно очевидно, что малоэтажное газифицированное жилье решило бы проблему с парковками для проживающих и с теплосетями, вместе взятыми
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 30 октября в 14:49
744 2
​Как я пикетировал думу Сургута

​Как я пикетировал думу Сургута
Я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации
Сергей Глинских, сургутянин 30 октября в 11:52
1153 16
Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита

Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита
Теперь кредитные и микрофинансовые организации учитывают этот показатель при предоставлении займа от 10 тысяч рублей
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 29 октября в 18:14
835 1
Он работал для людей, на благо людей

Он работал для людей, на благо людей
Депутаты Думы города Сургута, аппарат Думы 29 октября в 13:11
2883 0
​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться
Например, в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел
Дмитрий Щеглов 29 октября в 08:44
1464 31
Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
2940 1
​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
899 0
Хоругви на глазах

Хоругви на глазах
Жители одного из домов Санкт-Петербурга решили провести крестный ход против тараканов. В смысле, не против всего вида, а конкретно против тех тараканов, которые им докучают и выселить которых не получается классическими методами
Дмитрий Щеглов 26 октября в 00:41
1830 3
​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
5451 14
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1833 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
4824 59
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
4320 14
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика