Как сдать квартиру в аренду без хлопот?

Собираетесь сдавать квартиру, но не понимаете, зачем oфopмлять аренду квapтиpы пo зaкoнy, чтo нaписaть в дoгoвopе? Как показывает практика, от сдачи жилья «вчерную» больше хлопот, чем реальной выгоды. Ваши арендаторы могут не понравиться соседям, часто в таких случаях соседи начинают угрожать жалобой в налоговую. Или жильцы что-то испортят в квартире, вывезут из нее ваши вещи вместе со своими, нарушат сроки проживания. Единственный вариант защитить cвoи пpaвa — идти в cyд. Ho тогда вы мoжeте пoпacть в пoлe зpeния налоговой инспекции, кoтopaя c paдocтью наcчитaeт вaм нaлoг, пеню и штраф. Так стоит ли игра свеч?

Зачастую процесс официального оформления аренды пугает собственников жилья. Но если знать заранее все тонкости заключения договора найма (квартира сдается физлицу) и договора аренды (квартира сдается юрлицу), то проблем не будет. Важно учесть несколько моментов. В договоре обязательно должны быть зафиксированы:

Информация об участниках сделки: ФИО, паспортные данные, место постоянной регистрации.

Описание квартиры: кадастровый номер, адрес, количество комнат, документ собственника.

Стоимость аренды и порядок оплаты.

Обеспечительный платеж: он может быть в размере месячной арендной платы или меньше.

Срок аренды: она может быть краткосрочной (меньше одного месяца) и долгосрочной.

Сведения о жильцах: сколько по факту человек будут проживать в квартире.

Перечень имущества: мебель, бытовая техника и т.д.

Ремонт: чаще текущий ремонт делает наниматель, а капитальный — собственник.

Ответственность: какое наказание последует за порчу имущества.

Порядок расторжения договора: за какое время нужно предупредить контрагента при досрочном расторжении договора, условия компенсации.

Дополнительные условия: здесь могут быть указаны индивидуальные пожелания сторон.

Подписи: подписывают договор все собственники жилья.

Если же собственнику жилья не хочется тратить время на изучение законодательства, правильное оформление документов и поиск жильцов, можно воспользоваться предложениями от компании «Этажи».

Существует несколько вариантов, которые могут значительно облегчить жизнь арендодателям. Во-первых, это заключение договора возмездного оказания услуг, в рамках которого специалисты компании позаботятся о поиске жильцов и оформлению документов. Также можно составить договор доверительного управления — в этом случае компания возьмет на себя не только все хлопоты по поиску арендаторов и их оформлению, но и по дальнейшему сопровождению квартиры: специалисты будут контролировать состояние жилья, оплату ЖКУ, внесение арендной платы и другие моменты. Кроме того, оплатить услуги компании теперь можно онлайн — достаточно зайти на сайт «Этажей», ввести номер объекта и с помощью банковской карты перевести деньги.