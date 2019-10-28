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Европейский подход к хранению автомобиля: как сохранить двор и решить проблему с парковкой

Городские нормативы по проектированию и строительству парковочных мест для жителей новых городских кварталов заставляют застройщиков выбирать между между зелёным двором, свободным от машин, и соблюдением норм. Брусника решила вопрос иначе: строится подземный или отдельностоящий заглубленный паркинг, на крыше которого благодаря сложным инженерным решениям, высаживаются растения. Это технология «зелёной кровли». Популярная в Европе, в России её успешно внедряет компания Брусника. Паркинг с эксплуатируемой кровлей построен в квартале «Новин» в Сургуте.

Процесс создания «зелёной кровли» парковки сложный и долгий. Сначала плита перекрытия обрабатывается гидроизоляцией с корнезащитой — она не даёт корням деревьев пробить структуру бетона. Потом укладывается прослойка из утеплителя, затем — дренажный слой, который удерживает необходимую воду для растений, при этом лишняя влага уходит по системе воронок в ливневую канализацию.


Сверху на инженерный «пирог» насыпается грунт. Благодаря этой технологии во дворах Брусники высажены взрослые деревья и кусты. За счёт создания такого сада дворы не выглядят мрачными серыми коробками, а озеленение снижает количество углекислого газа в воздухе, благодаря ему охлаждаются сами здания, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. Помимо этого, грамотно организованный зелёный двор продлевает срок эксплуатации кровли, защищая её от эрозии и других элементов, разрушающих поверхность.

Внутри квартала «Новин» компания Брусника создала уютный двор-сад на кровле паркинга. Таким образом, земельный ресурс используется более эффективно и позволяет совместить несколько функций: хранение автомобиля и отдых рядом с домом. Внутри квартала появляется приватная среда для жителей, свободная от автомобилей и городского шума.

Паркинг в квартале «Новин» организован как сложное инженерное сооружение в соответствии с требованиями безопасности. Здесь выполнена многослойная гидроизоляция кровли, смонтирована специальная система отвода воды, установлены тепловентиляторы внутри и тепловые пушки на въезде, а также приточно-вытяжная система вентиляции с датчиками углекислого газа. Противопожарная безопасность включает оповещение при пожаре, сплинкерную систему пожаротушения и дымоудаление. Стены выполнены из шлифованного бетона, пол оформлен высокопрочным корундовым топингом, который защищает от цементной пыли. Датчики движения снижают затраты на освещение и гарантируют комфортный уровень света. На территории паркинга установлена система видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У жителей «Новина» есть индивидуальный ключ для открытия автоматических ворот.

В Домах 1 и 2 квартала «Новин» сделаны выходы в паркинг из каждой жилой секции. Для понятной навигации они акцентированы ярким цветом, как и разметка мест. Подняться в квартиру можно на лифте, который опускается до уровня парковки: удобно разгрузить покупки и тяжёлые вещи из автомобиля.

Паркинги Брусники построены таким образом, чтобы у жителей была возможность парковать автомобили разных размеров: компактные, бизнес- и комфорт-класс, большие внедорожники. Стандартный размер парковочного места 2,5 на 5,3 метров (средняя площадь ー 13,25 квадратных метров). Стоимость парковки учитывает не только площадь самого машиноместа, но и подъездные пути. Поэтому оплаченный размер парковочного места составляет 25 квадратных метров.


В паркинге квартала «Новин» предусмотрены несколько типов мест: стандартные, семейные — по две машины на место, двухуровневые. На некоторых местах можно самостоятельно установить автоматическую парковочную систему — парклифт. В качестве дополнительного сервиса в паркинге есть устройство для подкачки автомобильных шин.

Подземный паркинг в квартале «Новин» можно приобрести вместе с квартирой и оформить всю покупку в ипотеку. А также закрыть часть суммы, сдав имеющуюся вторичную квартиру в зачёт новой. До конца октября на покупку квартиры с паркингом действуют особые условия.

Узнать подробную информацию, оценить расположение квартала «Новин» и выбрать подходящую планировку квартиры и парковочное место можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Запишитесь на индивидуальную экскурсию по телефону: +7 (3462) 44-20-56.

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Сегодня в 12:08, просмотров: 351, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:59
Вот вам и парковки, и двор – и волки сыты, и овцы целы.

Цены. Наверное, даже ниже чем шесть лет назад, когда начали строить «Новин» в Сургуте. Если, конечно в долларах.
Моби
не нравится
Сегодня в 13:44
Отличный двор!

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