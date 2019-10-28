Европейский подход к хранению автомобиля: как сохранить двор и решить проблему с парковкой

Городские нормативы по проектированию и строительству парковочных мест для жителей новых городских кварталов заставляют застройщиков выбирать между между зелёным двором, свободным от машин, и соблюдением норм. Брусника решила вопрос иначе: строится подземный или отдельностоящий заглубленный паркинг, на крыше которого благодаря сложным инженерным решениям, высаживаются растения. Это технология «зелёной кровли». Популярная в Европе, в России её успешно внедряет компания Брусника. Паркинг с эксплуатируемой кровлей построен в квартале «Новин» в Сургуте.
Внутри квартала «Новин» компания Брусника создала уютный двор-сад на кровле паркинга. Таким образом, земельный ресурс используется более эффективно и позволяет совместить несколько функций: хранение автомобиля и отдых рядом с домом. Внутри квартала появляется приватная среда для жителей, свободная от автомобилей и городского шума.
Паркинг в квартале «Новин» организован как сложное инженерное сооружение в соответствии с требованиями безопасности. Здесь выполнена многослойная гидроизоляция кровли, смонтирована специальная система отвода воды, установлены тепловентиляторы внутри и тепловые пушки на въезде, а также приточно-вытяжная система вентиляции с датчиками углекислого газа. Противопожарная безопасность включает оповещение при пожаре, сплинкерную систему пожаротушения и дымоудаление. Стены выполнены из шлифованного бетона, пол оформлен высокопрочным корундовым топингом, который защищает от цементной пыли. Датчики движения снижают затраты на освещение и гарантируют комфортный уровень света. На территории паркинга установлена система видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У жителей «Новина» есть индивидуальный ключ для открытия автоматических ворот.
В Домах 1 и 2 квартала «Новин» сделаны выходы в паркинг из каждой жилой секции. Для понятной навигации они акцентированы ярким цветом, как и разметка мест. Подняться в квартиру можно на лифте, который опускается до уровня парковки: удобно разгрузить покупки и тяжёлые вещи из автомобиля.
В паркинге квартала «Новин» предусмотрены несколько типов мест: стандартные, семейные — по две машины на место, двухуровневые. На некоторых местах можно самостоятельно установить автоматическую парковочную систему — парклифт. В качестве дополнительного сервиса в паркинге есть устройство для подкачки автомобильных шин.
Подземный паркинг в квартале «Новин» можно приобрести вместе с квартирой и оформить всю покупку в ипотеку. А также закрыть часть суммы, сдав имеющуюся вторичную квартиру в зачёт новой. До конца октября на покупку квартиры с паркингом действуют особые условия.
Узнать подробную информацию, оценить расположение квартала «Новин» и выбрать подходящую планировку квартиры и парковочное место можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Запишитесь на индивидуальную экскурсию по телефону: +7 (3462) 44-20-56.
Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на brusnika.ru
Цены. Наверное, даже ниже чем шесть лет назад, когда начали строить «Новин» в Сургуте. Если, конечно в долларах.