​Новое поступление: Сибпромстрой открыл продажи и бронирование в двух жилых комплексах

На рынке новостроек Сургута сразу два свежих предложения. Одно — уже в продаже, второе откроется в ближайшее время, но пока только для бронирования. Но откладывать поход в отдел продаж компании на Есенина, 2, в случае если вы решили отметить новоселье уже в ближайшее время, не стоит. Как показывает практика, самые удачные варианты квартир — по планировке, этажу, расположению относительно сторон света и проч. — разбираются сразу. Так что советуем поторопиться, пока есть из чего выбирать.

А из чего выбирать-то? О каких жилых комплексах идет речь?

На сегодняшний день — о самых ожидаемых. Лично была свидетелем, когда забежала в отдел продаж Сибпромстроя: в течение всего пяти-семи минут общения с офис-менеджером, потенциальные покупатели интересовались квартирами в этих ЖК трижды! Речь идет о жилом комплексе «Кедровый лог» и малоэтажной застройке напротив ЖК «Северное сияние», у которой пока нет названия. Специалисты застройщика сейчас называют его просто — микрорайон № 36. Сургутяне — «Дорожный, который в городе».

Самое ожидаемое предложение

Формат малоэтажного строительства, который Сибпромстрой применил в ЖК «Дорожный», создал среди сургутян небывалый ажиотаж. Переселиться из старых девяти- и даже пятиэтажек с тесными дворами с недостатком парковочных мест захотели многие. Но, к сожалению, не все смогли себе это позволить. И дело совсем не в цене — она у Сибпромстроя, особенно в ЖК «Дорожный», существенно ниже не только, чем у других застройщиков, но и чем у вторичного рынка. Просто компания позиционировала этот уголок живой природы прежде всего как место для жизни счастливой большой семьи: с активными родителями, ватагой детей, кошками-собаками и проч. Но комплект инфраструктуры для абсолютного комфорта таких жильцов пока не полный: «Дорожному» не хватает детского сада, до учреждений дополнительного образования (спортивных и музыкальных школ, кванториумов и т. д.) детям тоже сложно добираться. Если точнее, то самостоятельно — пока никак. В поселке их нет. Потому большая часть основного контингента покупателей и решила обождать, пока Сибпромстрой введет в эксплуатацию аналогичное предложение, но уже на территории города. Где в шаговой доступности вся инфраструктура.

Ждать осталось недолго. Бронирование начнется уже в ближайшее время. Ожидается, что цена на квартиры в микрорайоне № 36 будет выше, чем в остальных ЖК Сибпромстроя — процентов на 15. Но есть вариант сэкономить: полностью (без ипотеки) оплатить понравившуюся квартиру на стадии бронирования. Кстати, бронь нужна еще и для того, чтобы закрепить за собой конкретную квартиру.

Новоселье близко

Второй по востребованности ЖК Сибпромстроя на сегодняшний день — это «Кедровый лог» на ул. Флегонта Показаньева. Прежде всего, из-за места расположения и ассортимента квартир. Место чудесное — в старом микрорайоне НГДУ, поблизости от городского парка. От проезжей части «Кедровый лог» защищен многолетним сквером, из-за которого жилой комплекс, собственно, и получил свое название.

Ассортимент планировок впечатляет — даже однокомнатные квартиры в этом доме представлены в нескольких вариантах. Студий нет. Зато есть трехкомнатные квартиры площадью 90 м2, окна которых выходят сразу на три стороны. Есть ли они еще в наличии, надо уточнять в отделе продаж: большинство таких квартир покупатели забронировали. Но, возможно, у кого-то поменялись планы, и предложение опять актуально. Телефон для справок: +7 (3462) 600-190. Отдел продаж Сибпромстроя работает без перерыва и выходных с 9 утра до 9 вечера.