​Обмен «под ключ»: как поменять квартиру и переехать в новый дом

В Сургуте компания Брусника предлагает программу улучшения жилищных условий через обмен вторичного жилья на новое. Это единственный в городе сервис по обмену квартир от застройщика. Без дополнительных комиссий и с бесплатным юридическим сопровождением сделки.

Обмен в Бруснике ー это способ покупки новой квартиры. Застройщик помогает жителям города обменивать вторичное жильё на новое и улучшать условия проживания через переезд в новый район и квартиру побольше. Компания выкупает квартиру клиента и принимает её стоимость в зачёт новой. Ждать продажи своей квартиры не придётся: сделка пройдёт день в день. К традиционному сервису обмена можно подключать дополнительные опции, удобные для клиента.

Покупатель может проживать в своей вторичной квартире, сдаваемой в обмен, ещё три месяца после сделки. Это бесплатно. По договорённости с застройщиком срок проживания можно увеличить. В это время удобно готовиться к переезду.

Меняя свою квартиру на новую в любом проекте Брусники можно оставить часть денег с продажи под личные расходы или на будущий ремонт. Эта опция называется «сдача». Она даёт возможность получить небольшую сумму наличных денег на руки и при этом приобрести новую квартиру.

Наличие долевой собственности (в том числе и долей у детей) во вторичной квартире также не является ограничением к обмену. Брусника готова выкупить доли и при необходимости перенести их в новую квартиру или возместить стоимость собственникам. Весь процесс выделения долевой собственности будет сопровождать юрист застройщика.

Обмен сочетается с другими способами покупки квартиры. Недостающую сумму можно оплатить собственными средствами, оформить в ипотеку от одного из 10 банков-партнёров, взять беспроцентную рассрочку платежа, использовать материнский капитал или любой жилищный сертификат.

Обмен квартир доступен в любом городе, где строит Брусника. Это Сургут , Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. При переезде в новый город человеку сложно сориентироваться на незнакомом рынке, сохранить комфорт проживания и купить квартиру на выгодных условиях. Поэтому компания предлагает сервис обмена при переезде между городами, минимизируя временной и финансовый ресурсы покупателя. Например, вы можете продать квартиру в Сургуте и купить новую в проекте Брусники в Московской области.

Оставить заявку на обмен можно по телефону 8 (3462) 44-20-56 или на сайте .

Брусника

brusnika.ru

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