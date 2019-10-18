​Как жители Сургута могут получить квартиру в подарок?

Может, пора продать или сдать в аренду квартиру? Купить новостройку, начать строительство дома? Осенью на рынке оживление, пользуйтесь!

Новостройки: писк сезона. Обычно осенью застройщики анонсируют новые объекты и запускают продажи квартир. Так “осенние” покупатели могут выбрать современный комплекс по “стартовым” ценам (пока еще можно купить дом по старым, “долевым” правилам).

Надежда на ставки. Эксперты рынка надеются, что осенью ключевую ставку снова поменяют в меньшую сторону. Последний раз Центробанк понизил ее весной до 7,2%. Если ключевая ставка уменьшится, банки могут снизить и ставку по ипотеке на все виды недвижимости.

Загородный “сенокос”. Снизится ставка по ипотеке - будет выгоднее совершить покупку и на загородном рынке. А еще осень - это скидки от владельцев дач и домов.

“Правильный” арендатор. Перед холодным сезоном хочется найти надёжную квартиру на долгий срок, чтобы зимой не остаться на улице с чемоданами в поисках жилья. Если нынешние хозяева задумываются о продаже квартиры или повышении квартплаты - самое время задуматься о смене жилья

Квартира в подарок. Если оформить сделку с недвижимостью этой осенью, можно выиграть квартиру на юге России. Шанс на подарок имеют все, кто купил или продал недвижимость, взял или сдал квартиру в аренду с компанией «Этажи». Главный приз акции «Квартира в подарок»* — недвижимость у моря, также можно выиграть один из 50 ценных призов!

Осенние покупки могут стать не только выгодными по стоимости, но еще и принести приятные бонусы!

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