​Коммерческая недвижимость стала доступнее

Сегодня ведущие банки страны предлагают комфортные условия для развития собственного дела. Для этого действует программа «Бизнес-ипотека». Это кредит, целью которого является приобретение бизнес-недвижимости: офиса, склада, торгового или производственного помещения. Данная программа позволяет приобрести помещение коммерческого назначения, не имея на это необходимой суммы. Заемщиками могут быть ИП, ООО и ОАО. А процент не особо отличается от жилищной ипотеки, минимальная ставка составляет 8,5% годовых.

Воспользоваться данной программой вы можете для приобретения помещения в жилом комплексе «Новые ключи» по ул. Крылова. Коммерческая недвижимость расположена на первой линии, на 1 и 2 этажах встроенных и пристроенных помещений. Приобрести недвижимость можно как для собственного использования, так и в целях выгодного инвестирования. Имеются варианты с действующими арендаторами на долгосрочной основе.

Помещения имеют:

витражное остекление;

свободную планировку;

потолки высотой: 1 этаж – 3,90 м.; 2 этаж – 2,70 м.





Преимущества коммерческой недвижимости ЖК «Новые ключи»:

удобное географическое положение (первая линия);

высокий трафик;

новые коммуникации и качественная отделка помещений;

низкая конкуренция;

удобная парковка.



ЖК «Новые ключи» - место выгодного бизнеса!

Узнать подробнее об объектах недвижимости и оставить заявку можно на сайте http://newkeys.ru/comm/ или по телефону: +7(3462)44-20-29.