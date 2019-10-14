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Инструкция: как купить дом в ипотеку

Еще несколько лет назад банки с удовольствием выдавали ипотеку на покупку квартиры, а загородную недвижимость кредитовали неохотно. Считалось, что дачи и дома имеют низкую ликвидность, их сложно оценить и хлопотно страховать. Сегодня ситуация изменилась — банки ответили взаимностью на запросы клиентов и предлагают различные ипотечные программы на загородные объекты. А осень — благоприятное время, чтобы ими воспользоваться.

На сегодняшний день в Сургуте более 10 ипотечных программ на покупку загородных домов, дач, участков.

Что требуют банки при кредитовании загородного дома?

  • Дом должен быть готовым капитальным строением, при этом не аварийным и не ветхим.
  • В строении можно жить круглый год — на дачные летние домики банки дают ипотеку менее охотно.
  • У дома должен быть фундамент, а стены выложены из кирпича, камня, шлакоблока или бетона.
  • Есть проезд к дому, лучше асфальтированный или хотя бы засыпанный гравием.
  • В доме имеются электроснабжение, водопровод, по возможности, центральная канализация, отопление и санузел.
  • Объект должен быть не выше трех этажей, расположен недалеко от крупного города.

Сомневаетесь, стоить ли сейчас покупать загородный дом?

«Осенью ипотека на загородную недвижимость пользуется особой популярностью. С одной стороны, на рынке появляется больше предложений: собственники уже собрали урожай и готовы к продаже дома или участка. Также в это время продавцы загородной недвижимости охотнее идут на торг — предложений много, конкуренция высокая, ведь все хотят продать объект побыстрее, "до снега". Именно осенью увеличивается поток клиентов, желающих купить дом для круглогодичного проживания дачу или земельный участок для будущего дома. Особой популярностью пользуются предложения с симпатичными баньками. Многие хотят приобрести дом, в котором можно будет проводить праздники, а если предполагается строительство, то есть время заняться проектированием, закупкой стройматериалов, а весной начинать стройку либо заняться посадками», поделилась Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Как сэкономить на ипотеке при покупке дома или участка?

В компании «Этажи» знают ответ на этот вопрос. Банки-партнеры предоставляют клиентам компании уникальные скидки на ипотечную ставку до 0,8%. Таким образом, ставка с «Этажами» получается ниже, чем напрямую в банке.

*Гарантия низкой ставки заключается в предоставлении консультационных и посреднических услуг по получению положительного решения банка о выдаче ипотечного кредита для клиента по стандартным условиям кредитования Банка/кредитной организации или с учетом скидки, предоставляемой клиентам компании "Этажи". Компания "Этажи" гарантирует, что подача заявки на одобрение ипотеки через компанию "Этажи" не может привести к увеличению ставки, по сравнению с самостоятельным обращением в кредитную организацию/Банк за ипотечным кредитом по соответствующей программе, с учетом даты подачи заявки и остальных параметров заявки и прилагаемых документов. При подаче заявки через компанию "Этажи", банками-партнерами предоставляются скидки от 0 до 1 % по годовой процентной ставке, надбавки к ставке отсутствуют. Финансовую услугу по кредитованию оказывает “Промсвязьбанк” (ПАО): Программа ипотечного кредитования Банка «Вторичный рынок» с процентной ставкой за пользование кредитом от 10,05% годовых (от 9,25% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”), ставка фиксированная, зависит от первоначального взноса. Первоначальный взнос по данной программе от 10% (от 5% или 10% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал и направлении его на приобретение данного объекта недвижимости) до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В рамках данной программы в “Промсвязьбанке” (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования от 3 до 25 лет. Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей; максимальная – 20 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в “Промсвязьбанке” (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 3%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Условия действительны на 13.08.2019. Ген.лицензия банка РФ № 3251

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Сегодня в 17:09, просмотров: 127, комментариев: 0


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