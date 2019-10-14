​Брусника возглавила рейтинг ЕРЗ сразу в трёх городах России

Компания Брусника стала единственным девелопером в России, попавшим в ТОП-рейтинг проектов ЕРЗ сразу в трёх регионах, на основании более чем 100 показателей.

Так, в Московской области рейтинг возглавил проект «Первый квартал». В Тюмени в него вошли три объекта: «Европейский квартал», микрорайон «Видный» и квартал «Новин». В Сургуте квартал «Новин» стал лучшим проектом жилой застройки в своём регионе. Стоит отметить, что ранее застройщикам удавалось возглавить рейтинг только по двум регионам присутствия.