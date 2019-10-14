​Брусника возглавила рейтинг ЕРЗ сразу в трёх городах России

Компания Брусника стала единственным девелопером в России, попавшим в ТОП-рейтинг проектов ЕРЗ сразу в трёх регионах, на основании более чем 100 показателей.
Так, в Московской области рейтинг возглавил проект «Первый квартал». В Тюмени в него вошли три объекта: «Европейский квартал», микрорайон «Видный» и квартал «Новин». В Сургуте квартал «Новин» стал лучшим проектом жилой застройки в своём регионе. Стоит отметить, что ранее застройщикам удавалось возглавить рейтинг только по двум регионам присутствия.
Независимый экспертный агрегатор ЕРЗ регулярно формирует рейтинги застройщиков и жилых комплексов России на основании достоверной информации по более чем 100 критериям, которые определяют потребительские качества жилья и услуг строительных компаний, и 80 параметрам фильтрации. Результат ранжирования публикуется в ТОПе новостроек России и регионов. Всего база ЕРЗ насчитывает 3 124 застройщика и 11 139 жилых комплексов. Брусника регулярно входит в ТОП-30 застройщиков России и ТОП-10 жилых комплексов страны.