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​Почему стоит купить квартиру осенью 2019 — рассказывает эксперт компании «Этажи» в Сургуте

Осенью 2019 года Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 7%. Отличная новость для тех, кто давно планировал покупку жилья, потому что вслед за Банком России снижают ставки по ипотеке ведущие банки страны. По данным аналитиков рынка недвижимости, на текущий момент процентная ставка по реально одобренному кредиту составляет 9,3-9,5% годовых. Это рекордно низкий показатель с марта 2014 года.

Вторая причина - это рост цен на недвижимость, в особенности на новостройки. Для сравнения, еще прошлой осенью в Сургуте квадратный метр однокомнатной квартиры стоил 62 тысячи рублей, тогда как осенью текущего года стоимость квадратного метра в новостройке достигает 64 тысяч рублей. То есть цена, по сравнению с прошлым годом, выросла почти на 4%.

А дальше дешевле?

По мнению экспертов, не стоит ждать уменьшения стоимости жилья в ближайшие полгода. Как поведет себя рынок в дальнейшем зависит от множества факторов. Предполагается, что ставка по ипотечным кредитам может снова снизиться, что вызовет еще больший спрос сначала на новостройки, а затем и на вторичное жилье. В случае с новостройками, объем предложения может заметно сократиться, поскольку новые объекты застройщиков еще не введены в эксплуатацию, а старые уже проданы. Из этого следует, что выбор нового жилья в определенный период времени будет ограничен.

«Если рассматривать текущую ситуацию на рынке недвижимости объективно, то цены однозначно будут расти. С момента вступления поправок в законодательство спрос на новостройки резко увеличился, что и повлекло за собой увеличение цен на жилье. Аналогичная ситуация возникает и в результате снижения ставки по ипотеке. Эти два фактора в совокупности обеспечивают текущее ценообразование на рынке недвижимости, поэтому снижения цен в текущем году мы не ожидаем». – комментирует Олег Колесов, руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте.

Некоторые могут задаться вопросом: стоит ли приобрести жилье сейчас, или логичнее отложить этот процесс, ведь ставки могут упасть и выгода будет упущена. Но это не так. Приобрести новостройку по текущим ценам и сниженной ставке сейчас намного экономичнее, поскольку в случае снижения ставки кредит можно рефинансировать под более низкий процент, а вот сэкономить при росте цен уже не получится.

Как получить большую выгоду?

Покупка станет удачным вложением средств, если успеть до следующей волны роста цен и обратиться к профессионалам. Так, эксперты компании «Этажи» помогут подобрать жилье в новостройке по ценам застройщика и бесплатно помогут с оформлением документов, обеспечат сопровождение сделки и выдадут сертификат, гарантирующий ее безопасность. Актуальные предложения представлены на сайте компании. Также для клиентов компании «Этажи» существует дополнительная скидка на ставку – 0,6%* от банков-партнеров, что поможет сэкономить на ипотеке более 1 млн рублей.


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10 октября в 17:36, просмотров: 1289, комментариев: 0


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