​Жилой комплекс «За ручьем»: к хорошему – с детства!

Планка требований, предъявляемых к современным жилым комплексам, постоянно повышается. Это абсолютно оправданно – покупая квартиру, люди рассчитывают не только на уют и комфорт жилого помещения. Ответственных родителей заботит, прежде всего, наличие удобной, продуманной и безопасной инфраструктуры для своих детей. Что же так привлекает семейных покупателей в жилом комплексе «За ручьем»? Все просто. Семейная концепция обустройства и максимум условий для счастливого детства.

Детские площадки – и много, и рядом

Визитная карточка семейного жилого комплекса – комфортабельное пространство для игр и развлечений детей разных возрастов. Во дворе каждого дома ЖК «За ручьем» уже установлены или спроектированы самые современные детские площадки. Это целые городки, оснащенные безопасным мягким, противоскользящим покрытием, множеством разнообразных игровых комплексов и тщательно продуманным возрастным зонированием. И малыши, и детки постарше найдут себе занятие по душе, не мешая друг другу и оставаясь при этом на виду у родителей.

Кроме того, жилой комплекс «За ручьем» расположен в шаговой доступности от самой большой в Сургуте парковой площадки – буквально через дорогу парк «За Саймой». Еще одно прекрасное место для семейного досуга, оборудованное дополнительно пятью детскими площадками.

Мамы оценят.

Соляная пещера не роскошь, а часть инфраструктуры

На территории ЖК «За ручьем» построен и уже принимает малышей-воспитанников новый детский сад, единственный в Сургуте детский объект не только с бассейном, но и соляной пещерой. Полным ходом идет подготовка строительной площадки для новой школы. Вообще, застройщика жилого комплекса по праву считают одним из немногих, кто не ограничивается комплексной застройкой микрорайона, а одновременно развивает и всю необходимую социальную инфраструктуру. В готовом доме комплекса на ул. Университетской, 19 уже принимает маленьких пациентов детская поликлиника. В результате семьи покупают квартиры «За ручьем», точно зная, что после заселения дети будут обеспечены медицинской помощью, а также местами в школе или детском саду в непосредственной близости от дома.

Первые шаги к пьедесталу

Дети, как известно, любят и умеют мечтать. Поэтому важно обеспечить им возможность и условия для воплощения планов, какими бы наивными на первый взгляд они не казались. Мальчишка твердо решил превзойти все мыслимые рекорды в мировом хоккее или плавании? Девочка грезит громкими победами в фигурном катании? Пожалуйста! И кто знает, возможно, первые шаги к пьедесталу будущие чемпионы сделают в одном из крупных спортивных объектов в двух шагах от жилого комплекса «За ручьем». Совсем рядом – единственный в городе 50-метровый плавательный бассейн «Олимп», с несколькими чашами и специальными дорожками для маленьких пловцов. Тут же и ледовая арена «Титан», привлекающая любителей кататься на коньках зимой и летом, и спортивный центр с широким выбором секций и клубов от аэробики до единоборств. Так что, компактность и близость расположения спортивных объектов к ЖК «За ручьем» превращает извечный родительский вопрос «Чем занять ребенка?» в куда более позитивное – «Чем именно его занять?». Хотя при таком широком выборе дети быстро решат.

Парк для прогулок в кругу семьи

Впрочем, роскошное семейное пространство парка «За Саймой» не заканчивается границами детских площадок. Немало юных спортсменов в перерывах между тренировками предпочитают продолжить активный отдых общением с семьей или сверстниками. В парке уж точно есть, где развернуться и куда направить неуемную энергию вне зависимости от сезона. Летние дорожки для роликов, велосипедов, самокатов или беговые тропинки с наступлением зимы легко превращаются в лыжные трассы и площадки для снежковых баталий.

В радиусе детского комфорта ЖК «За ручьем» предусмотрены развлечения на любой вкус и темперамент. Например, даже маленьким флегматикам, равнодушным к подвижным развлечениям, не дадут заскучать местные обитатели парковой фауны – белки и утки. Можно просто понаблюдать, а лучше покормить. Положительные эмоции от такой прогулки гарантированы и детям, и родителям.

Безопасный двор

Практически всех родителей волнует вопрос безопасности. Дети в играх бесстрашны, но при этом часто недостаточно внимательны и к тому же порой, несмотря на предостережения, излишне доверчивы. Чтобы устранить любые возможные риски, обеспечить детям максимальную защиту, а родителям спокойствие, вся территория жилого комплекса «За ручьем» спроектирована по концепции безопасного двора. Во-первых, во дворах не предусмотрена наземная стоянка для машин. Во-вторых, на въезде дополнительно установлены шлагбаумы. В-третьих, по всему периметру ведется видеонаблюдение. Наконец, без электронных ключей доступа у посторонних нет возможности проникнуть на территорию жилого комплекса и выйти обратно.

В общем, «Двор для ребенка должен быть крепостью!». Классика вечна.

Посетить бесплатно экскурсию и выбрать квартиру в жилом заповеднике «За Ручьем» можно, обратившись в офис продаж застройщика по адресу: ул. Университетская, 19. Телефон: 51-51-11