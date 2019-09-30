​Цены на недвижимость в Сургуте подогреют снижение процента по ипотеке и падение темпов ввода жилья

Октябрь обещает стать горячим месяцем для сургутских риелторов. Один из ведущих российских банков объявил о снижении с 1 октября процентной ставки по ипотеке до 8,8 процентов годовых на вторичном рынке недвижимости и до 7,3 процентов – на первичном.

Специалисты рынка недвижимости прогнозируют в связи с этим повышение спроса на покупку жилья, что, соответственно, еще больше подхлестнет рост цен – до настоящего времени плавный, но стабильный.

По данным аналитического сервиса Restate, с сентября прошлого года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Сургута выросла на 3,5 тысячи рублей и составила на 19 сентября 76 517 рублей.

Первичный рынок недвижимости сегодня оказался в зависимости от вторичного рынка из-за разницы в подходах к ценообразованию (ссылка на предыдущий материал). А также – из-за низкого количества предложений от застройщиков.

Массовых вводов в эксплуатацию жилых комплексов с начала года в Сургуте практически не было, пожалуй, за единственным исключением – ЖК «Кедровый лог» от Сибпромстроя.

В целом по состоянию на начало сентября Югра выполнила менее тридцати процентов от регионального плана по вводу жилья в эксплуатацию: 220 тысяч квадратных метров из 900 тысяч запланированных.

Дефицит предложений от застройщиков может стать еще одной причиной роста цен на жилье. Возможно, даже более существенной, чем снижение ставок по ипотеке.

Эксперты по недвижимости рекомендуют не откладывать решение квартирного вопроса в долгий ящик, особенно, если покупатель ориентируется на экономичное жилье массовых серий. На вторичном рынке в самое ближайшее время может случиться скачок цен, а на первичном, более стабильном по ценообразованию, закончатся предложения.

На сегодняшний день квартиры в новостройках по доступной цене есть только в трех жилых комплексах у одного – названного выше – сургутского застройщика. При этом продаются они только в двух: в ЖК «Дорожный» и в ЖК «Северное сияние». Квартиры в комплексе «Кедровый лог» Сибпромстрой сейчас не продает. При этом в «Северном сиянии» предложений также становится меньше практически с каждым днем: квартиры в городской черте, обеспеченные необходимой социальной инфраструктурой, продолжают пользоваться повышенным спросом у сургутян, в том числе – вновь прибывших. Демократичная цена делает это предложение доступным для покупателя даже с доходом ниже среднего.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно в отделе продаж Сибпромстроя в Сургуте по ул. Есенина, 2. Телефон 600-190. Отдел продаж компании работает без перерывов и выходных, с 8 часов утра до 20 часов вечера.