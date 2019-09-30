​Вторичный рынок жилья Сургута стал более гибким для покупателя

Но это не означает, что в итоге недвижимость обойдется дешевле, чем при покупке напрямую от застройщика

Жители крупнейшего муниципалитета Югры при выборе жилья стали чаще отдавать предпочтения предложениям на вторичном рынке недвижимости. Основная причина – более гибкое ценовое предложение. Собственники квартир из числа физлиц могут снизить цену уже на первом просмотре, если видят, что покупатель действительно готов приобрести жилье. Причем не на сто-двести тысяч, как это время от времени делают строительные компании во время рекламных акций, а на полмиллиона и больше – в зависимости от площади приобретаемого помещения.

Впрочем, экономия касается только первого этапа приобретения нового жилья: покупки площади, которую необходимо еще и обустроить. Нередко – еще до переезда, в том числе и в давно заселенном доме. О том, каких реальных затрат может потребовать квартира во вторичном жилфонде, угадать может только специалист-строитель. И то - приблизительно.

Прогнившие трубы, хлипкая электрика на скрутках и даже дыры в стыках наружных стен – нередкие «находки» уже в процессе ремонта вторичного жилья, вскрывающиеся после демонтажа старых отделочных материалов.Еще один риск – юридическо-финансовые истории прежних хозяев. Отмена сделки купли-продажи из-за того, что при ее оформлении продавцы «забыли» кого-то из собственников, в Сургуте, по счастью, редкость - приобретать жилье горожане предпочитают все же через проверенные агентства недвижимости. Но риск существует. Еще одно неудобство, с которым сталкивается практически каждый третий новый собственник вторичного жилья – это «письма счастья» предыдущим хозяевам из самых разных ведомств – от ГИБДД до банков. А нередко и коллекторских агентств. В этом случае иногда случаются и неожиданные гости.

Купить квартиру без сюрпризов - задержка ввода, строительный брак, "особенности" кустарного ремонта советских времен, семейные истории предыдущих хозяев сегодня в Сургуте можно, пожалуй, только в одном случае. У Сибпромстроя, который продает квартиры только в готовых домах. А качество жилья можно проверить еще на этапе просмотра вариантов. Даже заказать услугу по проверке жилья тепловизором - специальным прибором, который определяет наличие "тонких" мест в наружных стенах. В старых панельных домах они нередко обнаруживаются на стыках плит или в оконных проемах. Это, кстати, надо особо учитывать при подготовке квартиры к отделочному ремонту: любое покрытие на такой стене продержится недолго. Но если при покупке жилья на вторичном рынке устранять эту проблему придется новому собственнику, то на первичном - это задача продавца. Впрочем, в последние три года промерзающих стен и "мостиков холода" в оконных конструкциях в домах Сибпромстроя практически не бывает. Застройщик отработал алгоритм контроля работы подрядных организаций на всех этапах, так что дома сдаются в эксплуатацию без брака.

Сегодня в Сургуте застройщик предлагает к продаже квартиры в трех жилых комплексах - "Дорожный", "Кедровый лог" и "Северное сияние". Для семей с детьми самый удобный - третий вариант. Территорию массовой застройки за ТРЦ "Аура", которую облюбовали сразу несколько строительных компаний, сейчас активно развивает и город. На данный момент, безусловно, детсады и школы переполнены. Но это временное явление. Начальная школа с детсадовскими группами откроется на территории "Северного сияния" уже в этом году. Еще одна общеобразовательная школа будет введена в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года. С вводами в эксплуатацию социальных объектов "сюрпризов" быть не должно: их строительство, в отличие от жилищного, местная администрация имеет право контролировать, чем, собственно и занимается.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно в отделе продаж компании, расположенном, кстати, в ЖК "Северное сияние" - Сургут, ул. Есенина, 2, телефон - 600-190. Режим работы - с 8 до 20 часов, без перерывов и выходных.