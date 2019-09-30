16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Вторичный рынок жилья Сургута стал более гибким для покупателя

Но это не означает, что в итоге недвижимость обойдется дешевле, чем при покупке напрямую от застройщика

Но это не означает, что в итоге недвижимость обойдется дешевле, чем при покупке напрямую от застройщика

Жители крупнейшего муниципалитета Югры при выборе жилья стали чаще отдавать предпочтения предложениям на вторичном рынке недвижимости. Основная причина – более гибкое ценовое предложение. Собственники квартир из числа физлиц могут снизить цену уже на первом просмотре, если видят, что покупатель действительно готов приобрести жилье. Причем не на сто-двести тысяч, как это время от времени делают строительные компании во время рекламных акций, а на полмиллиона и больше – в зависимости от площади приобретаемого помещения.

Впрочем, экономия касается только первого этапа приобретения нового жилья: покупки площади, которую необходимо еще и обустроить. Нередко – еще до переезда, в том числе и в давно заселенном доме. О том, каких реальных затрат может потребовать квартира во вторичном жилфонде, угадать может только специалист-строитель. И то - приблизительно.

Прогнившие трубы, хлипкая электрика на скрутках и даже дыры в стыках наружных стен – нередкие «находки» уже в процессе ремонта вторичного жилья, вскрывающиеся после демонтажа старых отделочных материалов.Еще один риск – юридическо-финансовые истории прежних хозяев. Отмена сделки купли-продажи из-за того, что при ее оформлении продавцы «забыли» кого-то из собственников, в Сургуте, по счастью, редкость - приобретать жилье горожане предпочитают все же через проверенные агентства недвижимости. Но риск существует. Еще одно неудобство, с которым сталкивается практически каждый третий новый собственник вторичного жилья – это «письма счастья» предыдущим хозяевам из самых разных ведомств – от ГИБДД до банков. А нередко и коллекторских агентств. В этом случае иногда случаются и неожиданные гости.

Купить квартиру без сюрпризов - задержка ввода, строительный брак, "особенности" кустарного ремонта советских времен, семейные истории предыдущих хозяев сегодня в Сургуте можно, пожалуй, только в одном случае. У Сибпромстроя, который продает квартиры только в готовых домах. А качество жилья можно проверить еще на этапе просмотра вариантов. Даже заказать услугу по проверке жилья тепловизором - специальным прибором, который определяет наличие "тонких" мест в наружных стенах. В старых панельных домах они нередко обнаруживаются на стыках плит или в оконных проемах. Это, кстати, надо особо учитывать при подготовке квартиры к отделочному ремонту: любое покрытие на такой стене продержится недолго. Но если при покупке жилья на вторичном рынке устранять эту проблему придется новому собственнику, то на первичном - это задача продавца. Впрочем, в последние три года промерзающих стен и "мостиков холода" в оконных конструкциях в домах Сибпромстроя практически не бывает. Застройщик отработал алгоритм контроля работы подрядных организаций на всех этапах, так что дома сдаются в эксплуатацию без брака.

Сегодня в Сургуте застройщик предлагает к продаже квартиры в трех жилых комплексах - "Дорожный", "Кедровый лог" и "Северное сияние". Для семей с детьми самый удобный - третий вариант. Территорию массовой застройки за ТРЦ "Аура", которую облюбовали сразу несколько строительных компаний, сейчас активно развивает и город. На данный момент, безусловно, детсады и школы переполнены. Но это временное явление. Начальная школа с детсадовскими группами откроется на территории "Северного сияния" уже в этом году. Еще одна общеобразовательная школа будет введена в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года. С вводами в эксплуатацию социальных объектов "сюрпризов" быть не должно: их строительство, в отличие от жилищного, местная администрация имеет право контролировать, чем, собственно и занимается.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно в отделе продаж компании, расположенном, кстати, в ЖК "Северное сияние" - Сургут, ул. Есенина, 2, телефон - 600-190. Режим работы - с 8 до 20 часов, без перерывов и выходных.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:38, просмотров: 136, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»

1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»
СИА-ПРЕСС встретился виолончелистом Денисом Шаповаловым и журналистом Екатериной Соколовой, которые будут открывать завтрашний концерт
Анастасия Семихатских Сегодня в 17:04
93 0
​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики
Но это по-прежнему осуждение невиновного человека
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека» Сегодня в 15:33
242 6
Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 15:26
167 0
​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?

​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?
Федор Крашенинников, политолог Сегодня в 14:41
229 0
​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию
Получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется?
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 08:28
521 6
«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
1428 0
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
4623 4
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
1120 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
507 1
Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах

Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах
И почему это называют историческим событием
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 16:05
954 6
​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить

​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 11:03
1103 3
​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора
Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой
Департамент общественных связей Югры 25 сентября в 19:10
942 3
​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских 25 сентября в 11:25
4323 10
Дмитрий Щеглов

​Вопросы будущим концессионерам
Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же»
Дмитрий Щеглов 25 сентября в 09:33
804 2
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
1122 3
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
1243 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика