​Новые смыслы городских квартир: дуплексы со вторым светом

Брусника разработала 16 видов дуплексов или двухуровневых квартир в новом доме квартала «Новин» . Это новый тип городского жилья в Сургуте.

Брусника продолжает разработку серии квартир с особенностями, адаптированными под индивидуальные форматы проживания. Так девелопер расширяет функции городского жилья и предлагает покупателям хороший выбор. Компания строит дома по собственной поэтажной стратегии. В её основе лежат принципы многообразия и разнообразия застройки, планировочная структура дома, его технический и инженерный конструктив. Девелопер делит модуль жилья на три блока: первые, средние и последние этажи.

Первые этажи, помимо коммерческих сервисов, содержат квартиры с загородной функцией в виде террас и двухуровневых квартир. Средний блок включает типовые планировочные решения для семей с разным составом. Последние этажи – это видовые квартиры увеличенной площади с выходом на фасад или кровлю: пентхаусы и двухуровневые.

Такой подход позволяет более точно адаптировать проект к локации, её градостроительному контексту и социальному окружению. На одной платформе дома проектируются квартиры для разных сценариев жизни.

Планировочное решение двухуровневой квартиры в Доме 4 квартала «Новин»

В Доме 4 квартала «Новин» на первых и последних этажах спроектированы двухуровневые квартиры площадью от 97 до 114 квадратных метров с видом во двор или город. На первых этажах таких квартир расположено общественное пространство для приёма гостей: просторная кухня-гостиная, гостевая спальня с нишей под гардероб, небольшой санузел или полноценная ванная комната. Из кухни-гостиной спланирован выход на собственную террасу, открытое пространство с газоном и настилом. Здесь можно обустроить зону барбекю с электрогрилем, место отдыха или детскую игровую. Террасы позволяют сделать в квартирах окна в пол и наполнить прилегающие комнаты светом.

Терраса на первом этаже в квартале «Суходольский», Екатеринбург

Второй этаж устроен как приватное пространство и предназначен для хозяев квартиры. Здесь расположены детские комнаты и родительская спальня, ванная, гардеробные, постирочная с хозяйственной кладовой. Полезная площадь спальни может быть увеличена тёплой лоджией. Это помещение, которое находится в тёплом контуре дома: в комнате и на лоджии поддерживается одинаковая температура. Тёплая лоджия отделена от прилегающей комнаты перегородкой, которая служит буфером безопасности. Пространство подходит для организации места отдыха или рабочего кабинета.

Пример визуализации «второго света» в двухуровневой квартире

Особенность двухуровневых квартир – второй свет. Это технология двойного проникновения солнечного света в квартиру, между уровнями которой нет глухого перекрытия. Со второго этажа остекление панорамой опускается на первый, открывая гостевое общественное пространство. Поток естественного освещения со второго уровня визуально расширяет комнату. Высота окна составляет 5,5 метров.

Пример интерьерного решения постирочной

Большая площадь двухуровневых квартир позволила архитекторам спроектировать дополнительные функции – гостевой санузел, ниши под шкафы, гардеробные и постирочные комнаты. Эти планировочные решения делают пространство квартиры используемым, а ежедневный маршрут проживания более комфортным.

Пример интерьерного решения гардеробной комнаты