​Ипотека стала доступнее: скидка на ставку 0,7% до конца года

Ведущие игроки рынка недвижимости объединяются, чтобы сделать наиболее выгодное предложение по ипотеке. С 25 сентября по 31 декабря клиенты компании «Этажи» могут получить скидку 0,7% на ипотечную ставку. Эксклюзивное предложение предоставил партнер компании, банк ВТБ.

В начале сентября Центральный Банк России третий раз за 2019 год снизил ключевую ставку до 7%. Ведущие банки вслед за этим снизили ставки по ипотеке. На данный момент средняя ставка реально одобренного кредита на вторичную недвижимость составляет 9,3-9,5%. Осенью 2019 года ипотечные ставки достигли исторического минимума за последние 5 лет. Еще одна актуальная тенденция — рост цен. Стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на вторичном рынке рост цен достигает 10%.

Ипотечная ставка всегда была и остается двигателем рынка недвижимости. Сейчас условия для покупки квартиры в ипотеку оптимальные: ставки снижаются, цены выросли, но еще не достигли максимальных значений. Ещё один повод приобрести квартиру в ипотеку — снижение ипотечной ставки для клиентов компании «Этажи» от банка ВТБ.

До конца 2019 года клиенты компании «Этажи» могут получить эксклюзивную скидку на ипотеку 0,7% при покупке квартиры от собственника — ставка составит 9,1% годовых вместо стандартной ставки банка 9,8%. Есть три варианта, как использовать специальную ставку с финансовой выгодой. Можно сократить ежемесячный платеж, чтобы разгрузить семейный бюджет. Можно получить в кредит большую сумму, чем по стандартной ставке: дополнительные средства помогут купить более просторную/качественную квартиру. А можно сократить срок кредита с 30 стандартных лет до 24, этот вариант принесет максимальную экономию за весь срок кредита.