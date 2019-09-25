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Особенные квартиры с новыми сценариями жизни строятся в квартале «Новин»

Брусника разработала 20 новых типов пентхаусов в Домах 3 и 4 квартала «Новин».

Брусника продолжает разработку серии квартир с особенностями, адаптированными под индивидуальные форматы проживания. Так девелопер расширяет функции городского жилья и предлагает покупателям разнообразие.

Компания строит дома по собственной поэтажной стратегии. В её основе лежат принципы многообразия и разнообразия застройки, планировочная структура дома, его технический и инженерный конструктив. Девелопер делит модуль жилья на три блока: первые, средние и последние этажи.

Первые этажи, помимо коммерческих сервисов, содержат квартиры с загородной функцией в виде террас. Средний блок включает типовые планировочные решения для семей с разным составом. Последние этажи – это видовые квартиры увеличенной площади с выходом на фасад или кровлю: пентхаусы и двухуровневые.

Такой подход позволяет более точно адаптировать проект к локации, её градостроительному контексту и социальному окружению. На одной платформе дома проектируются квартиры для разных сценариев жизни.

В Домах 3 и 4 в квартале «Новин» на верхних этажах спроектированы пентхаусы – просторные квартиры с высокими 3-метровыми потолками и панорамными окнами.

Пример планировочного решения пентхауса в Доме 4 квартала «Новин»

Пентхаусы отличаются индивидуальным планировочным решением с определённым сценарием проживания. В каждой квартире предусмотрена просторная кухня-гостиная, несколько спален и ванных комнат.

Кухня-гостиная — центр притяжения внутри квартиры, место встречи семьи, родных и друзей. Здесь достаточно места для кухонного гарнитура, большого обеденного стола и зоны отдыха с диваном и телевизором. Площадь кухни-гостиной может достигать до 40 квадратных метров.

Пример интерьерного решения кухни-гостиной в пентхаусе

Большие площади пентхаусов — от 80 до 160 квадратных метров, позволили архитекторам спроектировать в этих квартирах разнообразные дополнительные функции: душевые комнаты, отдельные постирочные с кладовыми помещениями и гладильной зоной, большие гардеробные, мастер-спальни.

Мастер-спальня — просторная спальня с дополнительными функциями для главы семейства и его супруги. Мастер-спальня включает спальное место, гардеробную, ванную или душевую, мягкую зону для отдыха. Объединение нескольких зон обосновано тем, что взрослым членам семьи нужно индивидуальное пространство. Родители могут спокойно, не перемещаясь по территории квартиры, принять душ, посмотреть кино. Утром удобно собираться на работу, не создавая лишний шум.

Пример интерьерного решения мастер-спальни в пентхаусе

Полезная площадь мастер-спален и пентхаусов может быть увеличена тёплой лоджией. Это дополнительная площадь в квартире. Помещение находится в тёплом контуре дома: в комнате и на лоджии поддерживается одинаковая температура. Тёплая лоджия отделена от прилегающей комнаты перегородкой, которая служит буфером безопасности. Подходит для организации места отдыха или рабочего кабинета.

Пентхаус подойдёт для большой семьи с детьми разного возраста. Площадь квартиры позволяет разделить пространство на личное и общественное. Общественное пространство — это кухня-гостиная, гостевая спальня и санузел. Частное — территория хозяев квартиры: спальни, детские, ванные комнаты и подсобные помещения. Правильное функциональное зонирование при проектировании планировок пентхаусов даёт возможность развести сценарии проживания и сделать маршрут комфортным для всех. Дети могут самостоятельно собираться в школу по утрам, не мешая родителям. Взрослые могут принимать гостей в вечернее время, не нарушая спокойного отдыха детей и других членов семьи.

Особенностью пентхаусов в квартале «Новин» стал зенитный фонарь. Это световое окно в потолке квартиры с выступающим над кровлей куполом. Зенитное окно наполняет помещение естественным светом. Оно расположено в общественном пространстве квартиры, например, в кухне-гостиной, и рассеивает свет по комнате равномерно, наполняя её объёмом. Такие окна выступают над крышей под углом, чтобы на них не скапливался снег.

Пример кухни-гостиной с зенитным фонарём

Другим особенным техническим решением для пентхаусов стала возможность установки настоящего дровяного камина. В гостевом пространстве квартиры спроектировано место с необходимыми инженерными коммуникациями и вытяжной вентиляцией. Житель может самостоятельно установить камин во время ремонта.

Пример интерьерного решения кухни-гостиной с дровяным камином

В квартале «Новин» пентхаусы запроектированы в двух домах с разным сроком сдачи: Дом 3 — 1 квартал 2020 года и Дом 4 — 1 квартал 2021 года. Посмотреть как Брусника строит дома в квартале «Новин» и оценить особенности планировочных решений пентаусов можно посетив офис продаж по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Запишитесь на индивидуальную экскурсию по телефону +7 (3462) 44-20-56 и приезжайте всей семьёй.


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25 сентября в 19:58, просмотров: 290, комментариев: 0


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