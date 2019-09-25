​Надежная гавань: Как переселить в Сургут родственника с большой земли, не продавая дедушкино наследство

Сургутянка Елена Васильевна И. уже четыре года практически каждый месяц отправляет треть своей относительно небольшой зарплаты старшей сестре, проживающей в центральной полосе России.

Говорит, что выполняет «моральный долг» - тридцать лет назад Мария Васильевна помогла Елене получить высшее образование в Воронежском госуниверситете. Сегодня доходы женщины предпенсионного возраста значительно сократились. Как-то жить, конечно, можно, тем более, что у нее есть еще и взрослый сын. Релейщик пятого разряда последние пять лет перебивается временными заработками, чаще – сезонными. В силу ряда причин устроиться на стабильную работу в небольшом городке не получается.

Мария Васильевна уже не раз намекала своей младшей сестренке с севера, что в сложившейся ситуации была бы уместнее не финансовая, а другая помощь. В трудоустройстве племянника. Но Елена Васильевна на такой шаг не решается. Причина – квартирный вопрос: поселить молодого мужчину, даже на первое время, ей просто некуда – сама живет в однокомнатной квартире. А арендовать жилье, с учетом, что доход специалиста без северного стажа оставляет желать лучшего, так себе вариант.

Покупку собственного жилья в Сургуте для новоявленного покорителя севера семья даже не рассматривала. Елена об этом не задумывалась, а Мария была уверена, что квартира в «богатом» нефтяном краю им с сыном точно не по карману, даже если продать его «однушку» и гараж, оставшийся в наследство от деда, оставив из недвижимости только дом с приусадебным участком.

Уверенность Марии оказалась ошибкой. Купить «бюджетное» жилье в Сургуте возможно, причем, в новом доме в современном микрорайоне. Да, это будет квартира-студия и не центр, но для одинокого мужчины, первоочередная задача которого – заработок, а не тусовки, самый подходящий вариант.

Речь идет о квартирах-студиях в жилом комплексе «Дорожный» от Сибпромстроя, у которого никогда не было и не будет проблем со сроками по вводу жилья: застройщик продает только готовые квартиры. Причем по ценам, которых у других строительных компаний не бывает даже в долевку на этапе нулевого цикла. Так, квартиры-студии, которые мы предлагаем в качестве решения проблемы, взятую в качестве примера, сегодня можно купить всего за 1 млн 750 тысяч рублей. А ремонт «под ключ» обойдется примерно всего в двести тысяч.

Купить студию в Дорожном Мария Васильевна и ее сын могли бы абсолютно самостоятельно, не прибегая к помощи Елены даже для просмотра и переговоров с риелторами. Отдел продаж Сибпромстроя проводит даже дистанционные сделки. Но сургутянка сама настояла помочь своей семье. Гараж решили не продавать – денег, вырученных за квартиру, должно хватить на ремонт, обустройство и, главное, на 65 процентов от стоимости самой квартиры. Остальные шестьсот с небольшим тысяч рублей семья решила оформить даже не в ипотеку (для нее племяннику нужен стаж на последнем месте работы), а в рассрочку на три года под десять процентов годовых без участия банка.

- В среднем получается около двадцати тысяч рублей в месяц, - подсчитала Елена. – Первый год племяннику помогу, а дальше, думаю, и сам уже отлично справится.

Кстати: Если бы семья решила увеличить первоначальный взнос до 1 450 тысяч рублей, то процентов за рассрочку можно было избежать. Если покупателю до полной суммы не хватает денег совсем немного (до трехсот тысяч рублей), Сибпромстрой предоставляет рассрочку на год без процентов.

Отдел продаж Сибпромстроя работает семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера по адресу Сургут, ул. Есенина, 2. Тел. 8(3462) 600 – 190.

Справка: Жилой комплекс «Дорожный» - жилой массив из четырехэтажных домов, полностью обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Помимо автомобильных парковок, здесь есть спортивные площадки, прогулочные зоны, даже пруд с благоустроенным берегом и зоной барбекю. На территории жилого комплекса расположены несколько продуктовых магазинов.