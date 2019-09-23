​Какое будущее ждет специалистов по недвижимости?

Есть мнение, что вскоре многие профессии исчезнут. Некоторые специальности заменят роботы и искусственный интеллект, а какие-то виды деятельности изменятся до неузнаваемости. Так, эксперты "Сколково" уверены, что к 2025 году появятся, например, менеджеры по космическому туризму и цифровые лингвисты. Какую роль среди новых профессий и сотрудников-роботов займут специалисты по недвижимости?

Технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, это правда. Однако в работе с недвижимостью есть своя специфика. Любая сделка, будь то продажа, покупка или аренда – это не только выбор подходящего варианта, но и подготовка, проверка документов, обеспечение безопасности. Бывают случаи, когда появляются дополнительные нюансы или в работу вмешиваются эмоции, с которыми электронный помощник или программа разобраться не в силах. Сделка с недвижимостью, зачастую, связана с большим стрессом для клиентов.

Человек пока не готов полностью довериться автоматизированной технике. Да, можно с помощью VR-шлема посмотреть варианты квартир и сэкономить время, однако собрать все необходимые документы, проверить все нюансы, помочь оформить сделку может только профессионал. Когда эксперт по недвижимости говорит: это хороший вариант, он вам подходит, все проверено, можно оформлять – клиент не волнуясь передает ответственность специалисту. Он приобретает не только недвижимость, но и спокойствие. Статистика показывает, что к специалистам по недвижимости за помощью обращаются больше 70% клиентов, и эта цифра только растет.

Только за совместной работой – технологий и человека – будущее специалистов по недвижимости. IT-технологии в риэлторском бизнесе помогают сделать процесс покупки или продажи более прозрачным, прогнозируемым и быстрым. Например, на сайте компании "Этажи" запущен "умный поиск" квартир, который ориентируется на возраст, семейное положение, потребности человека и сразу предлагает варианты в разных жилых комплексах.

Безусловно, технологии будут развиваться и дальше, но будущее сферы недвижимости за экспертами, увлеченными своим делом, идущими в ногу со временем. Научиться быть продуктивным специалистом, использовать в работе новые технологии можно в компании "Этажи". Новички проходят бесплатный интенсив-курс.

Также в компании действует система наставничества, можно не беспокоиться и смело менять сферу деятельности в пользу работы с недвижимостью. И хотя главное достоинство этой профессии – возможность зарабатывать выше среднего по рынку, есть и другие немаловажные плюсы. Такая работа учит многозадачности, ответственности и стрессоустойчивости. В общем, тем качествам и навыкам, которые необходимы не только в делах, но и в обычной жизни.