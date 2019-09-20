​Ипотека в Сургуте массово дешевеет

Рынок недвижимости охвачен обсуждением долгожданных событий: за последние несколько месяцев Центробанк третий раз снизил ключевую ставку, сейчас она равна 7 процентам годовых. Ведущие банки страны уже уменьшали ставки по ипотеке вслед за летними снижениями ключевой ставки, в будущем могут произойти дополнительные изменения условий кредитования. Насколько изменилась стоимость ипотеки? И стоит ли брать ипотеку осенью 2019?

Всего за лето 12 банков в Тюмени улучшили условия кредитования для клиентов. Некоторые банки, предвосхищая действия ЦБ РФ, стремились опередить конкурентов и объявляли о снижении заранее. Так, с 17 июня ставки по ипотеке изменили 7 банков, а в конце июля-августе — еще 5. Часть банков уменьшили ставку один раз, но существенно, а другие — несколько раз с меньшим снижением.

Сбербанк опустил ставку на 0,5%, ВТБ на 0,8%, Газпромбанк — на 0,3%, а Альфа-банк — на 0,4-0,8%.

14 августа Президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным проанонсировал дальнейшее снижение ипотечных ставок до конца года, одно из которых уже произошло 9 сентября.

«На сегодняшний день складываются благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку. Банки улучшают условия кредитования, цены на недвижимость еще не достигли своего максимума. Наиболее выгодное предложение по ипотеке — ставка ниже, чем в банке, и это возможно в компании «Этажи». Банки-партнеры предоставляют клиентам компании уникальные предложения по скидке на ипотечную ставку, которая достигает в размере 0,8 процента. Не стоит откладывать покупку квартиры в надежде на новые снижения. Ипотеку всегда можно рефинансировать под более низкий процент, а стоимость квартир на рынках вторичной и первичной недвижимости может ощутимо вырасти за время ожидания наиболее низких ставок», — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости Лилия Петухова, ведущий специалист по ипотечному кредитованию компании «Этажи» в Сургуте.

*Гарантия низкой ставки заключается в предоставлении консультационных и посреднических услуг по получению положительного решения банка о выдаче ипотечного кредита для клиента по стандартным условиям кредитования Банка/кредитной организации, предоставляемым в рамках программы ипотечного кредитования или с учетом скидки по процентной годовой ставке, предоставляемой клиентам компании "Этажи". Компания "Этажи" гарантирует, что подача заявки на одобрение ипотеки через компанию "Этажи" не может привести к увеличению ставки, по сравнению с самостоятельным обращением в кредитную организацию/Банк за ипотечным кредитом по соответствующей программе, с учетом даты подачи заявки, срока кредитования, первоначального взноса, суммы кредита, вида приобретаемой и/или закладываемой недвижимости, оплаты/неоплаты комиссий банка за снижение процентной ставки, заключении аналогичного договора страхования, с привлечением тех же созаемщиков, поручителей и залогодателей, по тому же пакету документов, что и при подаче через Компанию "Этажи". При подаче заявки через компанию "Этажи", банками-партнерами предоставляются скидки по годовой процентной ставке, надбавки к ставке отсутствуют. Список банков, оказывающих финансовую услугу, представлен на сайте.