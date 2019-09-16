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​Недвижимость все чаще становится источником дохода

На волне популярности предпринимательства многие задумываются, какая деятельность могла бы приносить личный доход. Специалисты по недвижимости уверены, что квадратные метры могут стать источником дополнительного стабильного заработка.

Купить жилье и сдать его в аренду

Такие сделки с недвижимостью признаются экспертами, как самые популярные. В основном это однокомнатные квартиры. «Вторичку» в большинстве случаев вы сдадите сразу. В новостройке еще нужно будет сделать ремонт. Хорошо, если умеете что-то делать своими руками, тогда затраты будут минимальны. Какова же окупаемость? По оценкам специалистов по недвижимости такие квартиры окупятся в течение 26-30 лет.

Быстрая прибыль – помещение под бизнес

Если ваша цель заключается не только в том, чтобы оправдать свои вложения, да и ждать 20 лет вы не готовы, то гарантированный и более быстрый доход принесет коммерческая недвижимость. Например, вы купили торговое помещение стоимостью 8 млн рублей, сдали его в аренду. Ежемесячно вам платят определенную сумму денег, и ни в какой бизнес вы не вникаете. Просто сдаете в аренду квадратные метры и получаете прибыль. По данным «Этажей», средняя окупаемость коммерческой недвижимости составляет 8 лет.

На сайте компании таких объектов более 400. Здесь и офисные, и складские помещения, базы, торговые площади, помещения свободного назначения. Как же правильно сделать выбор?

«Подбирая помещение, обязательно учитывайте его назначение. Если это склад, то к нему должна вести удобная транспортная развязка, если торговая площадь, то она должна быть территориально расположена рядом с высоким трафиком. Поток людей – это успех арендатора, а значит и стабильность вашего дохода, — комментирует Антон Валтиев, руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.Наши специалисты анализируют рыночные тенденции, они способны решить любую задачу, касающуюся коммерческой недвижимости. Для cпoкoйcтвия и финaнcoвoйбeзoпacнocти клиентов, мы paбoтaeм исключительно c юpидичecкичиcтымиoбъeктaми».

Большой выбор офисных помещений – порядка 100 предложений. За 40 квадратных метров вы можете отдать от 1 млн рублей до 3,5 млн рублей. Цена зависит от внутреннего состояния площади и месторасположения. Надо заметить, если арендатор пожелает сделать ремонт, то собственник помещения, как правило, предоставляет ему «арендные каникулы» на срок от месяца до года, в зависимости от сложности ремонта. Почему это выгодно обеим сторонам? По договору аренды, все неотделимые улучшения в объекте остаются у собственника, а это значит, что в дальнейшем с хорошим ремонтом вам будет проще найти нового арендатора.

Помещение с арендатором – доход сразу!

Если помещение продается как «готовый бизнес», это значит, что арендатора вам искать уже не надо. Вы начинаете зарабатывать сразу. На сайте «Этажей» мы нашли кафе и рестораны, автомастерские, салоны красоты и даже действующую базу отдыха в 14 гектар, расположенную в лесном массиве на берегу реки Обь. Кстати, если ваш бюджет ограничен, специалисты «Этажей» помогут оформить ипотеку, предложат программы c эксклюзивными скидками на ипотечную ставку от банков-партнеров.

Подводим итог: недвижимость, при грамотном подходе, действительно может стать источником стабильного дохода. Эксперты по недвижимости компании «Этажи» помогут сделать правильный выбор, обеспечить юридическую чистоту и безопасность сделки, а вам останется только принять решение о покупке.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 208, комментариев: 0


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