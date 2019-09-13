​4 причины купить новостройку этой осенью

Как вы думаете, какой сезон идеально подходит для решения вопросов с недвижимостью? Правильного ответа нет, каждое время года имеет свои особенности. Рассказываем, 4 причин, почему стоит купить новостройку осенью 2019 года.

Ставки на ипотеку снизились. В начале лета произошло долгожданное событие — Центробанк первый раз за год снизил ключевую ставку, а уже 26 июля произошло второе снижение до 7,25% годовых. Ведущие банки страны, под влиянием этих событий, также начали уменьшение ипотечных ставок. Поэтому осенью 2019 года можно выгодно взять ипотеку. И, не забывайте, что ставку всегда можно рефинансировать, если она станет еще меньше, а вот цены на недвижимость вырастут.

Стоимость недвижимости еще не достигла своего максимума. Рост цен наблюдается как на рынке первичного жилья, так и на рынке вторичной недвижимости, и он будет продолжаться. Поэтому откладывать покупку недвижимости точно не стоит.

Новостройки: большой выбор по «стартовым» ценам. Как правило, осенью застройщики анонсируют новые объекты и запускают продажи квартир. Поэтому осенью покупатели могут выбрать современный комплекс по «стартовым» ценам.

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