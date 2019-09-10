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Безопасная сделка: как проверить юридическую чистоту квартиры

Представьте такую ситуацию: вы покупаете квартиру у человека, которому она досталась по наследству, а через несколько лет к вам в дверь звонит родственник бывшего собственника и предъявляет свои права на вашу недвижимость. Чтобы такого с вами не произошло, при оформлении сделки купли-продажи проверяйте каждый шаг.

Что нужно выяснить перед тем, как заключить договор о покупке:

  1. Сколько всего собственников квартиры и есть ли среди них дети. Во-первых, согласие на продажу жилья должны дать все собственники. Во-вторых, если в квартире прописаны несовершеннолетние дети, то согласие на продажу дополнительно дают органы опеки и попечительства.
  2. Как продавец получил квартиру. Если недвижимость досталась ему в наследство, то важно узнать, когда это произошло. Если купил сам, то нужно выяснить, не использовал ли собственник материнский капитал при оплате.
  3. Есть ли у квартиры обременения. Она не должна находиться в залоге у банка или каких-либо других кредитных организаций.
  4. Правильно ли оформлена перепланировка. Все изменения должны быть зафиксированы документально. Любая перепланировка в квартире, например, снос стен, перенос дверных проемов,совмещение санузла и даже утепление балкона необходимо оформлять в техпаспорте. Иначе перепланировка будет считаться незаконной.
  5. Есть ли долги за коммунальные услуги.

Сделка будет оформлена даже с долгом, выплачивать его обязан продавец. Однако, важно зафиксировать в акте передачи показания счетчика, чтобы можно было доказать впоследствии, что долг был накоплен предыдущим хозяином.

Стоит отказаться от сделки, если:

  • B дoкyмeнтax yкaзaнa paзнaя инфopмaция. Например, в выпиcкe EГPH yкaзaнa oднa плoщaдь квapтиpы, a в тexничecкoм пacпopтe из БTИ - дpyгaя.
  • B погашение ипотеки продавец вложил мaтepинcкий кaпитaл, нo дeти не являются coбcтвeнникaми жилья.
  • B квapтиpe coбcтвeнникa живeт бывшaя жeнa и иx нecoвepшeннoлeтниe дeти.
  • Зa кopoткий пpoмeжyтoк вpeмeни квapтиpa пpoдaвaлacь нecкoлькo paз.

И даже соблюдая все эти рекомендации, к сожалению, сделка не может быть полностью застрахована от рисков. Поэтому лучше всего — довериться профессионалам. «Сертификат гарантии безопасности сделки автоматически получают все клиенты компании «Этажи» — он предоставляется бесплатно. Чтобы защитить своих клиентов, компания «Этажи» предлагает финансовую Гарантию безопасности сделки для покупателей на вторичном и загородном рынках недвижимости бессрочно. Главная особенность программы - компания “Этажи” возвращает всю сумму сделки, если покупатель всё-таки потерял право собственности на квартиру»,рассказала Семнара Дженетова, руководитель юридического департамента компании «Этажи» в Сургуте.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 188, комментариев: 0


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