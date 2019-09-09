​Квартира новая - цена старая!

В Жилом комплексе «Новые ключи» квартиры представлены по цене 2018 года. С конца прошлого года стоимость квадратного метра в данном ЖК не изменилась, в то время как на рынке недвижимости Сургута неоднократно происходили изменения в пользу роста цен. Застройщик ООО «Новые Бизнес-Технологии» зафиксировал цены на все квартиры до 15 октября 2019 года. После этой даты стоимость обещают поднять до 15%.

Успейте купить новую квартиру по старой цене!

Подробности предложения можно узнать в офисе продаж жилого комплекса «Новые ключи»: ул. Крылова, 53/4. Тел: 44 20 29, сайт: newkeys.ru