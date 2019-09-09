​Квартира новая - цена старая!

В Жилом комплексе «Новые ключи» квартиры
представлены по цене 2018 года. С конца прошлого года стоимость квадратного
метра в данном ЖК не изменилась, в то время как на рынке недвижимости Сургута
неоднократно происходили изменения в пользу роста цен. Застройщик ООО «Новые
Бизнес-Технологии» зафиксировал цены
на все квартиры до
Успейте купить новую квартиру по старой цене!
Подробности предложения можно узнать в офисе продаж жилого комплекса «Новые ключи»: ул. Крылова, 53/4. Тел: 44 20 29, сайт: newkeys.ru